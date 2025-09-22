Quini 6: números ganadores del sorteo del 21 de septiembre 2025 y premios destacados

Quini 6 repartió un nuevo pozo millonario este domingo 21 de septiembre 2025 en su sorteo 3.305. Si bien no hubo ganadores en las categorías principales, el juego Siempre Sale dejó a varios afortunados con premios importantes. Revisá a continuación todos los números ganadores y descubrí si sos uno de ellos.

Quini 6: números del sorteo del domingo 21 de septiembre 2025

TRADICIONAL

01

16

19

21

35

38

Vacante.

LA SEGUNDA

11

20

21

23

30

37

Vacante.

REVANCHA

11

24

30

37

41

45

Vacante.

SIEMPRE SALE

14

18

21

25

29

45

39 ganadores con 5 aciertos: premio de más de 8 millones cada uno.

Quini 6: ¿Qué premios se repartieron en el sorteo de este domingo 21 de septiembre 2025?

El sorteo 3.305 de Quini 6, que se jugó este domingo 21 de septiembre 2025, quedó vacante en la mayoría de sus categorías. Sin embargo, en el juego «Siempre Sale» repartió un pozo millonario para 39 ganadores con 5 aciertos.

Y la lotería sigue apostando a más: el próximo premio se agranda para este miércoles 23 de septiembre 2025. Quini 6 pone en juego unos $6.200 millones, que repartirá en el siguiente sorteo desde las 21:15. ¡Suerte!