Quini 6: Todo sobre el pozo del sorteo extraordinario de este domingo 10 de agosto 2025

¡Atención apostadores! Quini 6 celebra su aniversario este domingo 10 de agosto 2025 con un sorteo especial que promete un pozo millonario. ¿De cuánto es el premio en juego hoy y cómo seguir el sorteo en vivo? En esta nota, te brindamos toda la información.

Quini 6: ¿Cuál es el pozo millonario del sorteo de este domingo 10 de agosto 2025?

Este domingo 10 de agosto 2025, Quini 6 pone en juego un pozo histórico estimado de 8.500 millones de pesos por su aniversario, que se llevará el apostador que haya elegido los seis números ganadores entre el 00 y el 45, o se repartirá entre varios jugadores.

Por su parte, el sorteo del «Siempre Sale» de Quini 6 tiene otro pozo histórico: se ponen en juego de 4.000 millones de pesos, por única oportunidad.

Cabe recordar que las apuestas de Quini 6 solo se toman en las agencias autorizadas de lotería, donde debe otorgarse un ticket al jugador para que después acredite el premio, con plazo de tiempo para su entrega.

Aunque el objetivo principal de Quini 6 es acertar los seis números de la apuesta, aquellos que consigan cinco de esos seis tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis, el tercero.

Quini 6: ¿Qué juegos incluye el ticket de este domingo 10 de agosto 2025?

Quini 6 tiene tres variantes de juego, con el cartón inicial:

Tradicional.

Revancha.

Siempre Sale.

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale de Quini 6, es necesario haber participado del sorteo Tradicional.

Quini 6: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de este domingo 10 de agosto 2025?

Quini 6 sortea este domingo 10 de agosto 2025 desde las 21:15, en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

La transmisión puede seguirse en vivo por estos canales oficiales:

RTS Santa Fe.

IP Noticias.

Telefe Santa Fe.

Canal 9 de Paraná.

Por streaming, en la cuenta oficial de YouTube.

Quini 6: ¿Cuánto sale la apuesta para el juego de este domingo 10 de agosto 2025?

La apuesta de Quini 6 puede sumar un total de 2000 pesos por ticket, ya que suma:

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1000 .

(Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta . La modalidad “Revancha” es de $500 más .

es de . La modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $500.

Los sorteos son cada miércoles y domingos, salvo fechas especiales.