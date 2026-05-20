Ranking del frío: Neuquén y Maquinchao quedaron entre las 10 ciudades más heladas del país
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó su ranking de los lugares más fríos y Río Negro encabezó la lista con una de sus localidades por registrar temperaturas muy por debajo de los 0°C. ¡Mirá qué lugar ocupa Neuquén!.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó a primera hora su ranking de temperaturas y de esta manera ubico dentro del top 10 a ciudades de las provincias de Río Negro y Neuquén. La ciudad que encabezó la lista fue Maquinchao, la pequeña localidad que se encuentra en el departamento de Veinticinco de Mayo.
Ranking de los lugares más fríos del país
El bajón de temperatura que se está registrando en la Patagonia se debe al ingreso de una nueva ola polar que, de alguna manera, anticipa cuáles serán las condiciones climáticas que se se prevén para lo que resta del otoño y el inicio del invierno.
El ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló las localidades con las temperaturas más bajas del país. Mientras que los primeros siete lugares se ubicaron muy por debajo de los 0°C, el resto de las posiciones rozaron esa marca, manteniéndose en un rango de entre 0,4°C y 1°C.
De acuerdo a lo informado, el ranking se compuso de la siguiente manera:
- Maquinchao (Río Negro): Temperatura: -4.2°C
- La Quiaca (Jujuy): Temperatura: -3.8°C
- Villa Reynolds (San Luis): Temperatura: -2.9°C
- Malargüe (Mendoza): Temperatura: -2.4°C | Sensación Térmica: -4.6°C
- Esquel (Chubut): Temperatura: -0.5°C
- Perito Moreno (Santa Cruz): Temperatura: -0.1°C
- Santiago del Estero (Santiago del Estero): Temperatura: 0.4°C
- Neuquén (Neuquén): Temperatura: 0.8°C
- Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco): Temperatura: 1°C
- Escuela de Aviación Militar (Córdoba): Temperatura: 1°C | Sensación Térmica: -1.4°C
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