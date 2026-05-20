La Orquesta Filarmónica de Río Negro vuelve a Viedma con dos conciertos gratuitos y artistas internacionales

La propuesta incluirá un concierto tradicional, una función especial para familias y ensayos abiertos para estudiantes de escuelas de Viedma. Foto: archivo.

La Orquesta Filarmónica de Río Negro regresará a Viedma con dos nuevas presentaciones sinfónicas gratuitas que prometen reunir a amantes de la música clásica y familias de la capital rionegrina.

Los conciertos se realizarán el viernes 23 de mayo a las 20 y el sábado 24 a las 11 en el Centro Municipal de Cultura, junto al director invitado Jorge Uribe y el violinista Miguel Negri como solista.

Las entradas serán gratuitas y podrán retirarse a través de la web oficial de la filarmónica o mediante sus redes sociales oficiales.

La propuesta contará con dos formatos diferentes

El concierto del viernes tendrá una puesta tradicional, mientras que el sábado se desarrollará «Música en familia. Pequeños conciertos», una experiencia de unos 45 minutos pensada para acercar la música sinfónica a nuevos públicos y despedir simbólicamente al Centro Municipal de Cultura antes del inicio de sus obras de remodelación.

El programa incluirá el Concierto para violín N.º 1 en sol menor de Max Bruch, interpretado por Miguel Negri, y la Sinfonía N.º 3 «Heroica» de Ludwig van Beethoven, una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico universal.

El director invitado, Jorge Uribe, cuenta con una destacada trayectoria internacional y fue reconocido en competencias de dirección orquestal en Europa y América Latina. Entre sus distinciones sobresale el Premio de Honor del Jurado en el Black Sea International Conducting Competition, además de haber alcanzado instancias semifinales en concursos internacionales de Rumania y la Unión Europea. Recientemente obtuvo el segundo puesto en el certamen para director titular de la Orquesta Sinfónica de Salta.

Por su parte, Miguel Negri desarrolló una sólida carrera internacional como violinista. Tras iniciar su formación en Buenos Aires, continuó sus estudios en París y Alemania junto al prestigioso maestro Zakhar Bron. A lo largo de su trayectoria se presentó como solista en Europa y América y colaboró con figuras históricas de la música clásica como Yehudi Menuhin. Actualmente dirige proyectos académicos y de formación musical en Suiza.

Además de los conciertos abiertos al público, la Filarmónica llevará adelante ensayos didácticos destinados a estudiantes de escuelas de Viedma. La iniciativa busca promover el acceso a la música clásica, incentivar las prácticas artísticas y despertar vocaciones entre jóvenes músicos rionegrinos.