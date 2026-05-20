Chiche Gelblung continúa internado en terapia intensiva, pero despierto y comunicado

El periodista Chiche Gelblung continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace una semana, luego de haber atravesado una compleja situación de salud que comenzó hace casi un mes, cuando debió someterse a la colocación de dos stents cardíacos tras sufrir una trombosis en el tobillo.

Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung

El conductor permanece hospitalizado en la clínica Hospital Mater Dei. Según trascendió, pasó “la noche con dolores, pero se encuentra estable, despierto y se comunica”.

Además, en medio de este delicado cuadro, también había sufrido un accidente doméstico que le dejó una cicatriz cerca del ojo izquierdo, situación a la que inicialmente no le dio demasiada importancia.

Habrá una junta médica para definir los pasos a seguir

En las últimas horas, el periodista Pablo Montagna informó que, tras una descompensación y ante la ausencia en el país de su médico de cabecera, se realizará una junta médica clave para definir cómo continuará el tratamiento del histórico conductor.

A sus 82 años, Gelblung mantiene en alerta al mundo del espectáculo y los medios, mientras crece la expectativa por su evolución.

Los problemas de salud que enfrentó en las últimas semanas

Una semana atrás, luego de la intervención quirúrgica, Gelblung había quedado en observación por distintos controles vinculados a dolores persistentes y complicaciones circulatorias.

A pesar de las recomendaciones médicas de mantener reposo, el periodista retomó rápidamente parte de sus actividades laborales, algo que habría complicado su recuperación.

El antecedente de otras internaciones

Tiempo atrás, el propio Gelblung había hablado públicamente sobre el delicado momento que atravesó tras la colocación de los stents.

En los últimos años, además, enfrentó distintos problemas de salud e internaciones, aunque siempre logró reincorporarse a su rutina profesional en poco tiempo.