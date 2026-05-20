Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este jueves 21 de mayo en Neuquén
Las interrupciones serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este miércoles 20 de mayo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 21 de mayo
CALF indicó que el corte programado para este jueves será de la siguiente forma:
- Zona: barrio Valentina Sur.
- Horario: de 08.30 a 13.30
- Motivo: Renovación de salidas de Baja Tensión y reparación de instalaciones vandalizadas. Mantenimiento de red para mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico.
- Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.
Comentarios