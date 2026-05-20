El Alto Valle recibe otro día frio y anticipa el regreso del viento intenso: el pronóstico de este miércoles 20 de mayo

El frío ya se instaló por completo en el Alto Valle. Para este miércoles se prevé otra jornada con temperaturas mínimas por debajo de los 0°C, lo que dará lugar a un inicio y un cierre de día especialmente gélidos.

Por otra parte, el pronóstico del tiempo anticipa el regreso del viento, aunque se espera que, al menos por hoy, no genere mayores complicaciones.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 20 de mayo

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este miércoles las ciudades de Neuquén y Roca registrarán una temperatura máxima de solo 16°C durante la tarde, mientras que la mínima llegará hasta los -1°C.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que en general no se prevén lluvias para esta jornada, aunque el reporte resaltó que sí podrían registrarse ráfagas de viento con velocidades de hasta 35 km/h. Esto marcaría el ingreso de un temporal de viento que para el jueves se prevé que se intensifique.

El descenso térmico más marcado se presentará en dos franjas horarias: la mañana y la noche. Durante la primera parte del día, el frío persistirá hasta aproximadamente las 10:00, cuando la radiación solar comience a elevar la temperatura. Hacia el final de la jornada, la baja en el termómetro empezará a percibirse a partir de las 19:00.