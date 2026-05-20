Salud anunció un plan de contingencia en el hospital de Roca tras reclamos por la calefacción

Salud invertirá más de $20 millones para renovar la calefacción de la UTI del hospital de Roca. Foto: archivo.

El Ministerio de Salud de Río Negro informó un plan de contingencia y una serie de obras para resolver problemas en el sistema de calefacción del Hospital “Francisco López Lima” de Roca, luego de los reclamos realizados por el gremio Asspur sobre las condiciones térmicas en distintos sectores del establecimiento.

Desde la organización sindical aseguraron que “más del 50% del hospital” presenta inconvenientes de calefacción en medio de las bajas temperaturas registradas en la región. Entre las áreas mencionadas señalaron quirófano, neonatología, la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de adultos, cardiología y consultorios externos.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, la cartera sanitaria provincial sostuvo que se realizó “un exhaustivo relevamiento sector por sector” coordinado por la Dirección del hospital, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de la red de climatización y avanzar con soluciones técnicas.

Según indicaron en un comunicado, “las autoridades de la Dirección del nosocomio llevaron adelante un relevamiento pormenorizado sector por sector y mantuvieron reuniones informativas con el personal de salud del establecimiento para explicar las intervenciones técnicas vigentes y sus plazos de finalización”.

En relación con los cuestionamientos sobre el funcionamiento de quirófano, el informe oficial afirmó que “el área funciona con total y absoluta normalidad”. Además, señaló que los servicios de laboratorio, urgencias e internados “se encuentran debidamente cubiertos”.

Salud invertirá más de $20 millones para renovar la calefacción de la UTI del hospital de Roca

El Ministerio detalló que en los consultorios externos del 20 al 26 “se realiza el cambio de la placa electrónica del equipo de calefacción afectado para restituir el servicio a la brevedad”. También informó que las obras de refacción edilicia y del sistema térmico en los consultorios 4, 5, 57 y en la denominada “Casita de Luz Andina” comenzarán esta semana.

Sobre el área de Neonatología, Salud explicó que “el repuesto crítico, solicitado a proveedores especializados de Buenos Aires, arribará a la localidad este viernes para su inmediata instalación”.

En cuanto a la Unidad de Terapia Intensiva de adultos, el Gobierno provincial confirmó una inversión superior a los 20 millones de pesos para renovar completamente el sistema central de calefacción debido a fallas y obsolescencia del equipamiento anterior.

Desde la cartera sanitaria señalaron que la medida busca “restituir a la mayor brevedad posible los parámetros de climatización estables y adecuados en un área de alta criticidad”, al tiempo que remarcaron que las obras civiles preliminares “ya se encuentran en ejecución”.

Salud sostuvo que continúa trabajando “contra reloj para normalizar los frentes de obra remanentes antes del inicio de la temporada invernal”.