Resultados del Quini 6: ¡Descubrí si ganaste en el sorteo del 13 de agosto 2025!
QUINI 6. Este miércoles 13 de agosto 2025 se sorteó un nuevo pozo millonario, y el premio mayor quedó vacante. Sin embargo, hubo un afortunado ganador en el Siempre Sale. Conocé si sos vos, acá.
¿Jugaste al Quini 6? Este miércoles 13 de agosto 2025, el Sorteo 3295 puso en juego otro pozo millonario. Si tenés tu cartón, acá te dejamos todos los resultados para que compruebes si sos el nuevo ganador.
Sorteo Quini 6: Los números del miércoles 13 de agosto 2025
TRADICIONAL
- 16
- 18
- 20
- 22
- 28
- 31
Vacante.
LA SEGUNDA
- 01
- 02
- 17
- 23
- 33
- 43
Vacante.
REVANCHA
- 03
- 11
- 12
- 29
- 39
- 40
Vacante.
SIEMPRE SALE
- 08
- 09
- 12
- 17
- 35
- 36
1 ganador con seis aciertos: premio $209 millones.
Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este miércoles 13 de agosto 2025?
El pozo más importante de Quini 6 quedó vacante este miércoles 13 de agosto 2025. Sin embargo, hubo un millonario ganador en el sorteo Siempre Sale.
El siguiente premio millonario de Quini 6 se pone en juego el próximo domingo, en el sorteo del 17 de agosto 2025 de las 21:15.
