Telekino: el pozo millonario se acumula tras quedar vacante y ya tiene fecha el próximo sorteo

El primer fin de semana de octubre 2026 abrió con un pozo central de Telekino esquivo, pero con un reparto federal de dinero en efectivo para quienes quedaron a solo un paso de la gloria.

Durante la jornada del domingo 4 de octubre 2026, el sorteo del Telekino fiscalizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires no registró tarjetas con 15 coincidencias plenas, provocando que la recompensa mayor continúe acumulándose para la próxima jugada.

En contrapartida, las extracciones oficiales beneficiaron de forma directa a 21 apostadores en distintos puntos del país, quienes alcanzaron 14 aciertos y percibieron más de $676.000 cada uno.

Resultados Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 4 de octubre 2026

El bolillero oficial de Telekino, perteneciente al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, determinó las siguientes combinaciones y escala de premios para la edición dominical:

Categoría de juego Bolillas extraídas / Condición Ganadores Asignación por tarjeta Telekino (15 aciertos) 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 21 – 23 Vacante Acumula pozo millonario Telekino (14 aciertos) 14 coincidencias sobre la grilla principal 21 $676.013 Premios al cartón Sorteos especiales al número de billete vendido 5 $3.000.000 c/u Premios adicionales Modalidad especial con rodados en juego Programa vigente Auto 0 km y moto

Próximo sorteo de Telekino: ¿cómo participar?

La nueva cita con Telekino tendrá lugar el próximo domingo 11 de octubre 2026, momento en el que el bolillero volverá a girar a partir de las 16:30 con transmisión en vivo para todo el territorio nacional a través de la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube.

Los apostadores pueden adquirir sus cartones preimpresos en cualquier agencia o subagencia oficial habilitada, recordando que cada billete cuenta con 15 números asignados al azar (del 01 al 25) y participa en simultáneo por el pozo acumulado mayor, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y los premios en dinero al número de cartón.