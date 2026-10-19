ANSES noviembre 2026: cuánto cobran las Pensiones No Contributivas con el aumento y el bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un incremento del 1,93% sobre las Pensiones No Contributivas (PNC) para noviembre 2026, porcentaje exacto que surge de computar los dos decimales de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), superando el redondeo preliminar del 1,9%.

De esta manera, las prestaciones de ANSES por invalidez y vejez alcanzarán un básico de $310.910,91, elevándose a $380.910,91 brutos al sumarse el refuerzo extraordinario de $70.000, mientras que la pensión destinada a madres de siete hijos escalará a $514.158,45 con bono incluido.

Pensiones No Contributivas ANSES en noviembre 2026: montos por invalidez, vejez y madres de 7 hijos

El ajuste mensual, regulado por la fórmula de movilidad, impacta sobre las distintas líneas asistenciales que administra el Estado bajo los siguientes valores de referencia:

PNC por Invalidez y Vejez : equivalentes al 70% de la jubilación mínima ordinaria , estas prestaciones pasan de los $305.023,96 de octubre 2026 a un haber básico oficial de $310.910,91. Al adicionarse el plus estatal de $70.000, el importe bruto consolidado asciende a $380.910,91 mensuales.

: equivalentes al , estas prestaciones pasan de los $305.023,96 de octubre 2026 a un haber básico oficial de $310.910,91. Al adicionarse el plus estatal de $70.000, el importe bruto consolidado asciende a $380.910,91 mensuales. PNC para Madres de 7 hijos : al equipararse por ley al 100% de la jubilación mínima contributiva , el básico mensual trepa a $444.158,45, totalizando un ingreso bruto de $514.158,45 con el bono extraordinario completo.

: al equipararse por ley al 100% de la , el básico mensual trepa a $444.158,45, totalizando un ingreso bruto de $514.158,45 con el bono extraordinario completo. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : fijada en el 80% del haber mínimo, pasa a $355.326,76 de básico, alcanzando $425.326,76 brutos al percibir el refuerzo complementario.

: fijada en el 80% del haber mínimo, pasa a $355.326,76 de básico, alcanzando $425.326,76 brutos al percibir el refuerzo complementario. Haber jubilatorio máximo: para el universo contributivo de mayores aportes del SIPA, el tope se eleva a $2.988.765,84, escala que no percibe adicionales extraordinarios.

ANSES: una por una, cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre 2026

Categoría previsional o asistencial de ANSES Básico con aumento (1,93%) Bono extraordinario Total bruto a cobrar PNC por Invalidez $310.910,91 $70.000,00 $380.910,91 PNC por Vejez $310.910,91 $70.000,00 $380.910,91 PNC Madres de 7 hijos $444.158,45 $70.000,00 $514.158,45 PUAM (Adulto Mayor) $355.326,76 $70.000,00 $425.326,76 Jubilación mínima (SIPA) $444.158,45 $70.000,00 $514.158,45 Jubilación máxima (SIPA) $2.988.765,84 Sin bono $2.988.765,84

ANSES bono de $70.000: liquidación directa y escala proporcional para las pensiones

La permanencia del refuerzo complementario define la percepción real de bolsillo, que ingresará en las cuentas de los titulares:

Continuidad del valor histórico : el auxilio económico estatal se mantiene en $70.000 , cifra que permanece congelada sin actualizaciones desde marzo 2024.

: el auxilio económico estatal se mantiene , cifra que permanece congelada sin actualizaciones desde marzo 2024. Acreditación automática : los titulares de las Pensiones No Contributivas y de la PUAM no precisan gestionar turnos ni realizar trámites bancarios, ya que ANSES deposita el suplemento junto con el haber mensual en la misma fecha fijada por el cronograma de DNI.

: los titulares de las no precisan gestionar turnos ni realizar trámites bancarios, ya que deposita el suplemento junto con el haber mensual en la misma fecha fijada por el cronograma de DNI. Escala proporcional de cobro : quienes perciban ingresos asistenciales o previsionales que superen el piso básico pero no alcancen los $514.158,45, cobrarán una suma compensatoria proporcional hasta completar exactamente ese límite máximo.

: quienes perciban ingresos asistenciales o previsionales que superen el piso básico pero no alcancen los $514.158,45, cobrarán una suma compensatoria proporcional hasta completar exactamente ese límite máximo. Dilución del incremento por el plus fijo: al permanecer estático el bono, el aumento efectivo sobre el bolsillo es del 1,57% para quienes cobran pensiones de invalidez y vejez, y del 1,66% para madres de siete hijos, ubicándose por debajo de la inflación técnica informada por INDEC.

Paso a paso en Mi ANSES: cómo iniciar el trámite jubilatorio y acreditar aportes faltantes

Para aquellos beneficiarios o trabajadores en edad de retiro que proyectan acceder a una prestación contributiva regular, el organismo previsional dispone un circuito digital previo a la atención en oficinas: