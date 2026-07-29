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Rutas cordilleranas complicadas por nieve y niebla: así están en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 29 de julio

Vialidad Nacional informó que el paso Pino Hachado está intransitable; el próximo reporte será a las 10. Mirá el estado de las rutas 40, 237 y 6, entre otras, y enterate de cómo se encuentran los demás cruces a Chile.

Redacción

Por Redacción

Rutas complicadas por la niebla. Foto: Juan Thomes

Rutas complicadas por la niebla. Foto: Juan Thomes

Neuquén y Río Negro amanecieron este miércoles bajo un denso manto de niebla que afectó seriamente la visibilidad en calles y rutas regionales. Desde las primeras horas del día, automovilistas y peatones se encontraron con este panorama, por lo que las autoridades piden extremar las precauciones, sobre todo en la zona cordillerana, donde se suman la nieve y el hielo sobre la calzada.

Cierre temporal de Pino Hachado

A las 7.45, Vialidad Nacional emitió un primer reporte para informar que el paso Pino Hachado amaneció con complicaciones por hielo y nieve. El sector se encuentra intransitable y se prevé un nuevo reporte a las 10 para evaluar cómo continuará la jornada.

El estado de rutas cordilleranas

De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.

A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:

Ruta / JurisdicciónTramo Principal / EnfoqueEstadoCondiciones PrincipalesRequisito / Recomendación
Ruta Nacional 40El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos – Zapala – Chos Malal🟡 Habilitada con extrema precauciónLluvias, aguanieve y nevadas persistentes en zonas altas; asfalto mojado, placas de hielo negro y riesgo de desprendimiento de piedras en km 2.095 (Siete Lagos/Chapelco).Portación obligatoria de cadenas. Evitar traslados nocturnos.
Ruta Nacional 237Arroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – Empalme RN 40🟡 Habilitada con precauciónDensos bancos de niebla matinales. Calzada húmeda por riego salino con riesgo de congelamiento en puentes, sombras y la Bajada de Collón Curá. Animales sueltos.Portación obligatoria de cadenas. Precaución en zonas de derrumbes.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré🟡 Habilitada con extrema precauciónCalzada húmeda con formación de hielo por sectores y aguanieve. Equipos viales distribuyendo sal e interviniendo.Portación obligatoria de cadenas metálicas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino Hachado🟡 Habilitada con precauciónCalzada húmeda y tramos con hielo en alta montaña. Trabajos de despeje y distribución de sal. Sujeto a ventanas de estabilidad climática.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 23Línea Sur (Dina Huapi – Jacobacci – Los Menucos)🟡 Habilitada con precauciónHielo y nieve acumulada en sectores. Desvíos de obra con barro y serruchos entre Jacobacci y empalme RN 40.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)🟡 Transitable con precaución / Cierre en PichachénEn Río Negro: calzada de ripio poceada, pesada por barro y despejada por máquinas. En Neuquén: tramo hacia el Paso Pichachén inhabilitado por el invierno.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7 (Neuquén)Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces🟡 Transitable con precauciónTránsito pesado constante. Calzada húmeda con barro en banquinas y baches profundos en el tramo Emp. RP 8 – Añelo.Portación de cadenas. Prohibido transitar de noche.
Ruta Provincial 5 (Neuquén)Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)🟡 Transitable con precauciónCalzada húmeda con barro en banquinas y formación de heladas matinales. Precaución por agua acumulada en badenes.Extremar precaución con vehículos livianos en badenes.
Ruta Provincial 13 (Neuquén)Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma🟡 Transitable con precauciónRipio poceado y pesadez por barro. Sectores con escarcha y nieve en la zona de Primeros Pinos y Litrán.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
Ruta Provincial 23 (Neuquén)Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán🟡 Transitable con precauciónTramo de ripio con barro y baches. Placas de hielo en zonas sombrías y Cuesta de Rahue. Desvíos por pavimentación.Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
Ruta Provincial 63 (Neuquén)Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia🟡 Transitable con extrema precauciónCalzada de ripio deteriorada, poceada, con acumulación de barro y escarcha congelada por bajas temperaturas.Portación obligatoria de cadenas. No transitar de noche.

Estado actualizado de los pasos a Chile

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este miércoles 29 de julio de 2026:

Paso FronterizoRuta / UbicaciónEstadoCondiciones PrincipalesRequisito Obligatorio
Cardenal SamoréRN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)🟡 HABILITADO con extrema precauciónOperativo en horario de invierno (09:00 a 19:00 hs). Calzada húmeda por precipitaciones de lluvia y aguanieve, con riesgo de congelamiento en cotas altas. Riego salino constante.Portación obligatoria de cadenas metálicas.
Mamuil MalalRP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precauciónOperativo de 08:00 a 20:00 hs. Calzada de ripio pesada por barro y acumulación de nieve/hielo en cotas elevadas.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
IcalmaRP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)🟡 HABILITADO con precauciónOperativo de 08:00 a 19:00 hs. Calzada poceada con sectores de baja adherencia por heladas y barro.Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumRP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precauciónOperativo de 08:00 a 20:00 hs. Camino de ripio poceado con sectores de barro e hielo. Requiere reserva confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico (lado chileno).Portación obligatoria de cadenas.

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Invierno 2026

Neuquén

Paso Cardenal Samoré

Pino Hachado

Río Negro

Rutas

Neuquén y Río Negro amanecieron este miércoles bajo un denso manto de niebla que afectó seriamente la visibilidad en calles y rutas regionales. Desde las primeras horas del día, automovilistas y peatones se encontraron con este panorama, por lo que las autoridades piden extremar las precauciones, sobre todo en la zona cordillerana, donde se suman la nieve y el hielo sobre la calzada.

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