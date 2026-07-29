Rutas cordilleranas complicadas por nieve y niebla: así están en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 29 de julio
Vialidad Nacional informó que el paso Pino Hachado está intransitable; el próximo reporte será a las 10. Mirá el estado de las rutas 40, 237 y 6, entre otras, y enterate de cómo se encuentran los demás cruces a Chile.
Neuquén y Río Negro amanecieron este miércoles bajo un denso manto de niebla que afectó seriamente la visibilidad en calles y rutas regionales. Desde las primeras horas del día, automovilistas y peatones se encontraron con este panorama, por lo que las autoridades piden extremar las precauciones, sobre todo en la zona cordillerana, donde se suman la nieve y el hielo sobre la calzada.
Cierre temporal de Pino Hachado
A las 7.45, Vialidad Nacional emitió un primer reporte para informar que el paso Pino Hachado amaneció con complicaciones por hielo y nieve. El sector se encuentra intransitable y se prevé un nuevo reporte a las 10 para evaluar cómo continuará la jornada.
El estado de rutas cordilleranas
De acuerdo con el último reporte oficial, los tramos cordilleranos se ven impactados por la inestabilidad climática; por este motivo, se exige la portación obligatoria de cadenas a todos los automovilistas. Además, Vialidad solicitó a los usuarios evitar la circulación salvo en casos de necesidad y urgencia.
A continuación, el detalle de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito / Recomendación
|Ruta Nacional 40
|El Bolsón – Bariloche – Siete Lagos – Zapala – Chos Malal
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Lluvias, aguanieve y nevadas persistentes en zonas altas; asfalto mojado, placas de hielo negro y riesgo de desprendimiento de piedras en km 2.095 (Siete Lagos/Chapelco).
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar traslados nocturnos.
|Ruta Nacional 237
|Arroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – Empalme RN 40
|🟡 Habilitada con precaución
|Densos bancos de niebla matinales. Calzada húmeda por riego salino con riesgo de congelamiento en puentes, sombras y la Bajada de Collón Curá. Animales sueltos.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución en zonas de derrumbes.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|🟡 Habilitada con extrema precaución
|Calzada húmeda con formación de hielo por sectores y aguanieve. Equipos viales distribuyendo sal e interviniendo.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|🟡 Habilitada con precaución
|Calzada húmeda y tramos con hielo en alta montaña. Trabajos de despeje y distribución de sal. Sujeto a ventanas de estabilidad climática.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 23
|Línea Sur (Dina Huapi – Jacobacci – Los Menucos)
|🟡 Habilitada con precaución
|Hielo y nieve acumulada en sectores. Desvíos de obra con barro y serruchos entre Jacobacci y empalme RN 40.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 6 (Nqn / RN)
|El Bolsón – Ñorquinco (RN) / El Huecú – Paso Pichachén (Nqn)
|🟡 Transitable con precaución / Cierre en Pichachén
|En Río Negro: calzada de ripio poceada, pesada por barro y despejada por máquinas. En Neuquén: tramo hacia el Paso Pichachén inhabilitado por el invierno.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7 (Neuquén)
|Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces
|🟡 Transitable con precaución
|Tránsito pesado constante. Calzada húmeda con barro en banquinas y baches profundos en el tramo Emp. RP 8 – Añelo.
|Portación de cadenas. Prohibido transitar de noche.
|Ruta Provincial 5 (Neuquén)
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada húmeda con barro en banquinas y formación de heladas matinales. Precaución por agua acumulada en badenes.
|Extremar precaución con vehículos livianos en badenes.
|Ruta Provincial 13 (Neuquén)
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|🟡 Transitable con precaución
|Ripio poceado y pesadez por barro. Sectores con escarcha y nieve en la zona de Primeros Pinos y Litrán.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 23 (Neuquén)
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Tramo de ripio con barro y baches. Placas de hielo en zonas sombrías y Cuesta de Rahue. Desvíos por pavimentación.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por animales sueltos.
|Ruta Provincial 63 (Neuquén)
|Empalme RN 40 – Paso Córdoba – Confluencia
|🟡 Transitable con extrema precaución
|Calzada de ripio deteriorada, poceada, con acumulación de barro y escarcha congelada por bajas temperaturas.
|Portación obligatoria de cadenas. No transitar de noche.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este miércoles 29 de julio de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta / Ubicación
|Estado
|Condiciones Principales
|Requisito Obligatorio
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén / Río Negro)
|🟡 HABILITADO con extrema precaución
|Operativo en horario de invierno (09:00 a 19:00 hs). Calzada húmeda por precipitaciones de lluvia y aguanieve, con riesgo de congelamiento en cotas altas. Riego salino constante.
|Portación obligatoria de cadenas metálicas.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 08:00 a 20:00 hs. Calzada de ripio pesada por barro y acumulación de nieve/hielo en cotas elevadas.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 08:00 a 19:00 hs. Calzada poceada con sectores de baja adherencia por heladas y barro.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Operativo de 08:00 a 20:00 hs. Camino de ripio poceado con sectores de barro e hielo. Requiere reserva confirmada en la barcaza para cruzar el Lago Pirihueico (lado chileno).
|Portación obligatoria de cadenas.
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