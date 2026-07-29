El tiempo en Neuquén y Río Negro: nieve en la cordillera, niebla en el Alto Valle y posibles lluvias

Llegó otro miércoles con un clima de mucha inestabilidad. Algunas ciudades amanecieron con una intensa niebla que complicó la visibilidad en rutas y calles, a esto se le sumó el factor del frío ya que la temperatura mínima, en algunos sectores, se ubicó por debajo de los 0°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles de cómo será la jornada en la región del Alto Valle y la cordillera.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

En la región del Alto Valle la temperatura máxima se mantendrá entre los 8°C y 7°C, mientras que la mínima llegará a los 3°C. El factor determinante de la jornada será la niebla con la que inició la jornada que podría complicar la visibilidad en los caminos rurales y urbanos hasta las 10 de la mañana. Se recomienda circular con precaución.

Te contamos el detalle del clima en ciudades como Roca y Neuquén

General Roca:

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con un 0 – 10% de probabilidad de precipitación. La temperatura registrará 3°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: Lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de 10 – 40%. La temperatura alcanzará los 9°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Noche: Lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de 40 – 70%. La temperatura será de 7°C con vientos de 13 – 22 km/h.

Neuquén:

Mañana: Lluvias aisladas con un 10 – 40% de probabilidad de precipitación. Se registrará una temperatura de 3°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Tarde: Lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de 10 – 40%. La temperatura máxima llegará a los 8°C con vientos de 7 – 12 km/h.

Noche: Lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de 40 – 70%. La temperatura será de 7°C con vientos de 13 – 22 km/h.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera la temperatura se mantiene muy por debajo de los 0°C brindando así una jornada helada. La máxima, según el pronóstico, alcanzará los 2°C y se anticipa nuevas nevadas, sobre todo en zonas más altas.

El detalle del clima para ciudades como Bariloche y Villa La Angostura