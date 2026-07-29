Weretilneck reunió al Gabinete y definió una primera tanda de proyectos a la Legislatura

La reunión de Gabinete se extendió por cuatro horas, con eje en la agenda parlamentaria. Foto Gentileza

El gobernador Alberto Weretilneck reunió ayer a su Gabinete para repasar la gestión y definir qué proyectos serán enviados a la Legislatura.

La próxima sesión ya fue convocada para el jueves 6 de agosto, según informó el vicegobernador Pedro Pesatti.

Anteriormente, el 7 de julio, el mandatario y sus ministros repasaron y avanzaron en una decena de iniciativas, desde una compensación económica para 13 municipios perjudicados por la demora en la actualización del índice poblacional en el esquema de coparticipación provincial hasta el pase a planta permanente de los contratados, además de la adhesión a la reforma nacional de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de los vehículos.

Esa nómina original también comprendía, entre otras iniciativas, la modificación de la ley de carnes para autorizar la faena y comercialización de “animales silvestres”.

Las evaluaciones posteriores ya anticipaban que algunos proyectos serían postergados para profundizar su análisis o porque se entendía que esos cambios podían instrumentarse por otra vía. A esa revisión se sumó una estrategia parlamentaria que también determinó reducir la cantidad de expedientes que serán enviados en una primera etapa a la Legislatura.

Anteriormente, el 7 de julio, el Gabinete había evaluado una decena de proyectos a la Legislatura pero, al final, la elevación será parcial y algunos seguirán en estudio. Foto Gentileza.

De aquellas cuatro iniciativas centrales, solo una integraría la primera tanda: el pase a planta permanente del personal contratado del Estado provincial. El resto —según lo analizado en el Gabinete— se distribuiría en futuros paquetes legislativos.

Puntualmente, el primer envío estaría integrado por cinco expedientes. Además del proyecto para incorporar a planta permanente al personal temporario, incluirá la facultad para que las Comisiones de Fomento puedan cobrar tasas; la transferencia definitiva de la avenida Bustillo al municipio de Bariloche, como se acordó con el intendente Walter Cortés; una nueva prórroga del Fondo de Viviendas administrado por ATE; y la cesión de un predio del IPPV en General Roca a la Dirección de Veteranos de Guerra.

La compensación económica para municipios, la reforma de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la habilitación de la comercialización de carne de “animales silvestres” seguirán en elaboración para otra instancia.

El encuentro de Gabinete —realizado en la Residencia y que se extendió durante cuatro horas— también sirvió para analizar “el buen desarrollo de la temporada invernal”, repasar “la agenda legislativa” y realizar un “balance general de la marcha de las principales políticas públicas y acciones de gestión”. Así lo sintetizó el ministro de Gobierno, Agustín Ríos, según la información difundida posteriormente de manera oficial.

“Ríos también confirmó que el encuentro abordó la agenda parlamentaria y los proyectos que serán remitidos a la Legislatura. En particular, destacó la iniciativa para habilitar el cobro de tasas por parte de las Comisiones de Fomento, con el objetivo de “reforzar su autonomía”, a partir de “ampliar su capacidad de gestión y generar nuevos recursos”.

Además de Weretilneck y los ministros, participaron del encuentro el presidente del bloque oficialista, Facundo López, y los secretarios María Julia Mosquera (Legal y Técnica) y Gustavo Glave (Medios).