Necrológicas de hoy, miércoles 29 de julio de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 29 de julio, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
MARIA, JOSE ROBERTO
Falleció en Gral. Roca a los 80 años. Sus hijos: Carla y Néstor. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación ayer a las 13 hs., previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
SAMBUEZA, MARÍA TRINIDAD
04/08/2005- 04/08/2025. En este 21° aniversario, el tiempo no apaga este inmenso cariño que genera tu ausencia al mencionarte, querida María. La huella que dejaste por la vida, aún la percibimos al recordarte. Tu yerno Antonio, nietos Carolina, Christian y Gisella Di Nicolo.
FONTANALS, SERGIO ABEL
Falleció en Neuquén el 26 de Julio del 2026 a la edad de 63 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 11hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
PAINEPE, ZULEMA GLADIS
Falleció en Neuquén el 26 de Julio del 2026 a la edad de 58 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, serán inhumados a las 15hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
PEDRERO, ALFREDO ANDRES
Falleció en Gral. Roca a los 46 años. Su esposa: María Belén López, sus hijos, sus padres César Pedrero y Margarita Guzmán, sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11 hs. en el Cementerio Parque Las FuentesSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
STRUSKA VDA DE CHIAPPANO, ELENA JUDIT
Falleció en Gral. Roca a los 97 años. Sus hijos. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos recibieron sepultura ayer a las 15 en el Cementerio Parque Las Fuentes, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
Lucia, Maria del Carmen
Acompañamos a nuestra querida colega Rita Lucía en este difícil momento por el fallecimiento de su hermana, haciéndole llegar a ella y a su familia nuestras más sinceras condolencias y un afectuoso abrazo. Foro de Jueces y Juezas IV Circunscripción Judicial
corazza, Santiago nicolás
La Municipalidad de Mainqué, participa su fallecimiento acaecido el dia 26/07/2026 y acompaña a sus padres, hermana, abuelos ya nuestro compañero, su tio Cristhian Corazza, y nieto de la Ex-Concejal Maria Rosa Pagliaccioante tan irreparable pérdida, rogando a Dios, les de consuelo a sus vidas.
KAEMPFFMANN VDA DE FUENTES, CLARA
Falleció en Gral. Roca a los 95 años. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 11 hs. en la necrópolis local, previo oficio religioso. Afiliada a Direc. Obra Social Serv. Penitenciario FederalSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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