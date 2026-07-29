El BCRA paró la compra de dólares por primera vez en 2026 para pisar la cotización por debajo de $1.500

El mercado cambiario registró una señal clara de la hoja de ruta del Palacio de Hacienda. Por primera vez en lo que va del año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió no intervenir directamente en la plaza mayorista para evitar presiones sobre la cotización. La jugada técnica logró ponerle un techo al billete verde, que frenó su escalada en $1.498, al borde de la barrera psicológica de los $1.500.

La estrategia marca una clara distancia de las recientes declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien había proyectado un dólar en torno a los $1.700 o $1.800. Para el equipo económico, la prioridad absoluta es blindar el proceso de desinflación, evitando que cualquier volatilidad cambiaria se traslade de forma directa a los precios de góndola y tarifas.

Muro de contención: futuros y el fin de la cosecha gruesa

Aunque el BCRA acumula compras por US$ 1.963 millones en julio, la dinámica se concentró en solo dos jornadas de adquisiciones masivas; en el resto del mes, el ritmo cayó a un promedio de entre US$25 y US$ 40 millones diarios. Con el cierre estacional de las ventas del sector agropecuario, la oferta de divisas se reduce y el margen para absorber dólares sin disparar la cotización es cada vez más estrecho.

Para compensar la menor liquidez del campo, el Ejecutivo activó un mecanismo alternativo: