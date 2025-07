Santoral del 12 de julio 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Juan Gualberto

San Juan Gualberto fue un santo italiano del siglo XI, conocido por su vida de penitencia y su compromiso con la reconciliación y el perdón. Nació en Florencia alrededor del año 985 d.C. en una familia noble.

Después de la muerte de su hermano a manos de un hombre a quien encontró en un día de Pascua, Juan buscó venganza. Sin embargo, en lugar de buscar venganza, perdonó a su hermano y se convirtió en un ferviente seguidor de Cristo.

Juan Gualberto se unió a la Orden de San Benito y vivió una vida de oración, penitencia y servicio. Fundó la Orden de Vallombrosa, una rama reformada de la Orden Benedictina que enfatizaba la pobreza y la penitencia.

San Juan Gualberto es especialmente conocido por su énfasis en la reconciliación y el perdón. Según la tradición, perdonó al asesino de su hermano en una aparición milagrosa de Cristo en la cruz. Esta experiencia lo llevó a convertirse en un defensor del perdón y la reconciliación, y se le considera el patrón de los pacificadores.

San Juan Gualberto murió el 12 de julio de 1073 en Florencia, Italia. Fue canonizado por el Papa Celestino III en 1193. Su festividad se celebra el 12 de julio en el calendario litúrgico católico, recordando su vida santa y su ejemplo de perdón y reconciliación.

Oración a San Juan Gualberto

San Juan Gualberto, valiente y piadoso, te ruego que escuches mi oración en este momento. Tú, que con humildad y amor a Dios, superaste las pruebas y alcanzaste la salvación. Guíame por el camino de la rectitud, ilumina mi camino con tu divina virtud. Ayúdame a vencer las tentaciones del mal, y fortalece mi fe en el Señor celestial. Inspírame con tu ejemplo de compasión, y enséñame a perdonar sin condición. Que la paz y el perdón reinen en mi corazón, y en cada acto refleje el amor de Cristo, mi redentor. San Juan Gualberto, intercede por mí ante el Altísimo, y que mi vida esté en sintonía con su designio. Te imploro que me protejas de todo peligro, y me guíes hacia un camino de paz y verdadero abrigo. En tu santidad y devoción confío, y te pido que me acompañes cada día y cada rato.

Amén.