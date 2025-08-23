Santoral del 23 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima, conocida también como Rosa de Santa María, fue una santa peruana del siglo XVI, venerada en la Iglesia Católica. Nació el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú, y murió el 24 de agosto de 1617 en la misma ciudad.

Rosa de Lima fue la primera santa canonizada de América y es la patrona de Lima, de Perú, y de todo el continente sudamericano. Desde joven, dedicó su vida a la oración, la penitencia y el cuidado de los enfermos y necesitados.

Rosa de Lima se consagró a Dios como terciaria dominica y vivió una vida de extrema austeridad y mortificación. Pasaba largas horas en oración y contemplación, ofreciendo su sufrimiento por la conversión de los pecadores y el bien de su país.

A pesar de su deseo de llevar una vida de clausura, Rosa de Lima era conocida por su caridad hacia los pobres y los enfermos. Construyó una pequeña celda en el jardín de su casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo en oración y penitencia.

Santa Rosa de Lima fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671. La festividad de Santa Rosa de Lima se celebra el 23 de agosto en el calendario litúrgico católico. Es recordada como un modelo de santidad y devoción a Dios, especialmente para los fieles de América Latina.

Oración a Santa Rosa de Lima

Gloriosa Santa Rosa de Lima,

tú que supiste lo que es amar

a Jesús con un corazón tan fino

y generoso enséñanos tus grandes

virtudes para que, siguiendo tu ejemplo,

podamos gozar de tu protección

en la tierra y de tu compañía en el cielo.

Amén.