Santoral del 24 de junio 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy a San Juan Bautista

San Juan Bautista es una figura prominente en el cristianismo, reconocido como el profeta que preparó el camino para Jesucristo. Nació aproximadamente seis meses antes que Jesús y su vida y ministerio están ampliamente registrados en los Evangelios.

San Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento y bautizaba en el río Jordán a aquellos que buscaban purificar sus pecados. Muchos acudían a él en busca de orientación espiritual y bautismo, incluido Jesucristo, quien recibió el bautismo de Juan en el río Jordán.

San Juan Bautista es conocido por su humildad y su dedicación a la verdad, así como por su valentía al confrontar incluso a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Su predicación y su estilo de vida austero ejercieron una gran influencia en la sociedad de su tiempo.

Fue martirizado por orden del rey Herodes Antipas, quien temía su influencia y lo consideraba una amenaza política. San Juan fue decapitado y su muerte se recuerda el 29 de agosto en el calendario litúrgico católico.

La festividad de San Juan Bautista se celebra el 24 de junio en el calendario litúrgico católico, seis meses antes de Navidad, en conmemoración de su nacimiento, que según la tradición cristiana, ocurrió seis meses antes que el nacimiento de Jesús.

Oración a San Juan Bautista

Bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres

la venida del reino de Cristo,

guía nuestros pasos por las sendas de la justicia y la paz,

y alcánzanos del Señor su misericordia y perdón.

Gloriosísimo San Juan Bautista,

precursor de mi Señor Jesucristo,

lucero hermoso del mejor sol,

trompeta del Cielo,

voz del verbo eterno,

consígueme del Señor su benevolencia y bendición.

Tú que eres el mayor de los santos

y alférez del Rey de la Gloria,

que eres más hijo de la gracia que de la naturaleza,

y por todas las razones

príncipe poderosísimo en el Cielo,

consígueme del Señor su clemencia y protección.

Glorioso San Juan Bautista,

hoy en mi desespero te ruego

que me ayudes en estos duros momentos,

necesito tu valioso auxilio

para solucionar mis penas y miserias,

media ante el Señor para que me conceda:

(decir lo que se necesita conseguir)

Te pido mártir invencible que no desoigas mis penas

y por los privilegios con que te enriqueció Dios

consigue que mi pedido sea concedido lo antes posible

si fuere conveniente para mi salvación;

y si no, una perfecta resignación,

con abundante gracia,

que haciéndome amigo de Dios,

me asegure las felicidades eternas de la Gloria.

Amén.

Rezar El Credo, tres Padrenuestros, tres Avemarías y tres Glorias.

Repetir la oración y los rezos durante tres días consecutivos.