Santoral del 29 de agosto 2025: por qué la Iglesia Católica celebra hoy San Adelfo de Metz
La Iglesia Católica celebra hoy a San Edelfo de Metz. Se le atribuyen varios milagros y se le considera un santo popular. Los detalles.
San Adelfo de Metz fue un santo del siglo VII, venerado especialmente en la región de Metz, en Francia. Nació en el siglo VI, en una familia noble y se convirtió en obispo de Metz alrededor del año 633.
Adelfo fue conocido por su dedicación al servicio pastoral y por su papel en la evangelización de la región. Se le atribuyen varios milagros y se le considera un santo popular entre los habitantes de Metz y sus alrededores.
Según la tradición, San Adelfo murió el 29 de agosto del año 660. Su fiesta se celebra en Metz y en otras partes de Francia en esta fecha, en honor a su vida y su legado de santidad y servicio a Dios.
Santoral católico agosto 2025: oración día por día
1 de agosto – San Alfonso Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia
2 de agosto – Nuestra Señora de los Ángeles de Porciúncula
3 de agosto – San Asprenato de Nápoles, obispo y mártir
4 de agosto – San Juan María Vianney, santo cura
5 de agosto – San Osvaldo de Northumbria, rey y mártir
6 de agosto – San Justo, santo y mártir
7 de agosto – San Cayetano, patrón del pan y del trabajo
8 de agosto – Santo Padre Domingo, presbítero y fundador de la Orden de Predicadores
9 de agosto – Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), virgen y mártir
10 de agosto – San Lorenzo, diácono y mártir
11 de agosto – Santa Clara de Asís, virgen
12 de agosto – San Euplio, diácono y mártir
13 de agosto – San Hipólito, teólogo y mártir
14 de agosto – San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir
15 de agosto – San Estanislao de Kostka, jesuita
16 de agosto – San Roque
17 de agosto – San Jacinto
18 de agosto – Sta. Elena, madre del emperador Constantino
19 agosto – San Juan Eudes, presbítero
20 de agosto – San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia
21 de agosto – San Pío X, papa
22 de agosto – Santa María, Virgen y Reina
23 de agosto – Santa Rosa de Lima, virgen
24 de agosto – San Bartholomew, apóstol
25 de agosto – San Luis de Francia, rey
26 de agosto – San Ramón Nonato, presbítero
27 de agosto – Santa Mónica
28 de agosto – San Augustine, obispo y doctor de la Iglesia
29 de agosto – San Adelfo de Metz
30 de agosto – Beato Esteban de Zudaire
31 de agosto – Santo Domingo del Val
