Santoral diciembre 2025: calendario completo para pedir y agradecer antes de fin de año

Diciembre 2025 no es un mes más. Es el momento en que se mezclan los balances, los brindis y, para los creyentes, la preparación espiritual más fuerte del año: el Adviento. En medio de la vorágine de las fiestas, detenerse a conocer el santoral es una forma de conectar con la pausa y la reflexión.

Este diciembre 2025 llega cargado de fechas con mucho peso popular en Argentina como el Día de la Virgen, el clásico 8 de diciembre para armar el arbolito, o San Cayetano, que si bien es el 7 de agosto muchos fieles refuerzan sus pedidos de pan y trabajo al cerrar el año.

Si estás buscando el momento justo para prender una vela, hacer una promesa o simplemente agradecer, guardate esta lista. A continuación, el santoral católico actualizado para cada día de este mes.

Santoral | Guía día por día: a quién rezarle en diciembre 2025

Primera quincena: Camino a la Virgen.

El mes arranca con fuerza poniendo el foco en figuras históricas y en la preparación para las grandes fiestas marianas.

Lunes 1: San Edmundo Campion y Mártires.

San Edmundo Campion y Mártires. Martes 2: San Ponciano.

San Ponciano. Miércoles 3: San Francisco Javier (Patrono de las misiones, ideal para pedir por viajes o nuevos proyectos).

San Francisco Javier (Patrono de las misiones, ideal para pedir por viajes o nuevos proyectos). Jueves 4: San Juan Damasceno.

San Juan Damasceno. Viernes 5: San Dalmacio.

San Dalmacio. Sábado 6: San Nicolás (El obispo que inspiró la figura de Papá Noel, protector de la infancia).

San Nicolás (El obispo que inspiró la figura de Papá Noel, protector de la infancia). Domingo 7: San Ambrosio (Doctor de la Iglesia).

San Ambrosio (Doctor de la Iglesia). Lunes 8: Inmaculada Concepción de María. (Feriado nacional y día de precepto. Es la fecha tradicional para armar el árbol de Navidad).

(Feriado nacional y día de precepto. Es la fecha tradicional para armar el árbol de Navidad). Martes 9: San Juan Diego (El vidente de Guadalupe).

San Juan Diego (El vidente de Guadalupe). Miércoles 10: Nuestra Señora de Loreto (Patrona de los aviadores y de los hogares).

Nuestra Señora de Loreto (Patrona de los aviadores y de los hogares). Jueves 11: San Dámaso, Papa.

San Dámaso, Papa. Viernes 12: Nuestra Señora de Guadalupe. (Emperatriz de América, una fecha clave para la comunidad latinoamericana).

(Emperatriz de América, una fecha clave para la comunidad latinoamericana). Sábado 13: Santa Lucía (Protectora de la vista).

Santa Lucía (Protectora de la vista). Domingo 14: San Juan de la Cruz.

San Juan de la Cruz. Lunes 15: Santa Nina.

Segunda quincena: La dulce espera de la Navidad.

A partir del 16, el clima festivo se intensifica y entramos en la recta final hacia el nacimiento de Jesús.