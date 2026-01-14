Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este jueves 15 de enero en Neuquén

Las obras están autorizadas por el órgano de control municipal. Foto: Cecilia Maletti.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará un sector de la ciudad este martes. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este jueves 15: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este jueves 15 será de la siguiente forma:

De 7.00 a 12.00: desde Obrero Argentino hasta costa del río Neuquén y desde el El Chocón hasta costa del río Limay. El motivo será por mantenimiento en instalaciones de distribución troncal.

Desde CALF solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes, señalando que los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y que las áreas son aproximadas.