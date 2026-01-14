Severini retuvo la conducción de CALF en Neuquén por los próximos tres años

“El desavío es mantener y mejorar lo que hemos venido logrando”, dijo el flamante vicepresidente de la cooperativa CALF, Leonardo Ferreira, tras la elección en la que fue reelecto el conductor del Consejo de Administración, Marcelo Severini. La renovación del mandato para Severini y consejeros que se venían desempeñando en la cooperativa desde 2016, incluyó la incorporación del secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, como vicepresidente segundo.



La conducción de Severini y los dos vicepresidentes sumó a la dirigente Yenny Fonfach en la secretaría general, a Daniela Panelli como tesorera, a Ana Sandoval como prosecretaria y a Manuel Cuesta como protesorero.



Jorgelina Nova resulto electa secretaria de Actas y se nominó síndicos a Mario Chiappe y María Orozco.

Agustina Barahona, Carlos Ciapponi, Eduardo Vitale, Fabián Aranda, Sandra Vásquez, Mary Montiveros, Andrea Gatica y Martín Diorio integran la directiva como vocales titulares y suplentes.



Uno de los proyectos en carpeta para la nueva gestión será la instalación de una farmacia. “La idea es mantener lo que tenemos, que es un servicio de calidad: las redes de energía que tiene CALF son con materiales de primera y con la potencia necesaria para abastecer la demanda”, dijo Ferreira, quien antes fue secretario general y también síndico en otras conducciones.



“Si bien asumimos el lunes, es una conducción que viene desde 2016: desde esa época venimos planificando y haciendo las obras necesarias para el crecimiento de la ciudad”, destacó. Comparó que en otras provincias los cortes de luz por fallas o falta de potencia se extienden varios días.



Una de las primeras reuniones de la nueva conducción fue con el intendente de la ciudad, Mariano Gaido, entre otras cosas, por la instalación del Data Center en el tercer edificio del Polo Tecnológico.



Ferreira destacó que CALF renovó su flota automotor en más de un 80 por ciento, incluidas grúas, camiones, utilitarios y camionetas, para una mejor prestación. Detalló la renovación de oficinas del centro y de los barrios, nuevas salas velatorias para un servicio de sepelios acorde a las demandas de socios y socias y el abastecimiento de materiales para el desarrollo de las obras.



“Las nuevas unidades de servicio como internet (CALF Fibra), energías limpias (CALF Renova) o la posibilidad de ejecución de servicios de agua, gas, cordón cuneta (CALF infra) son parte de nuestro crecimiento : venimos haciendo obras y mantenimiento”, destacó.



Ferreira dijo que con el desarrollo de la billetera virtual (CALF Pay) la entidad logró ahorrar el costo del cobro de las facturas. Informó que hay más de 12.000 socios y socias que usan la billetera. “Todo lo que se ahorre, va a obras”, destacó. Ponderó que mientras en 2014 los cortes que había en la ciudad eran por falta de potencia, en la actualidad, son programados para el mantenimiento ,porque la demanda está abastecida.

Quintriqueo es vicepresidente segundo de CALF

Por su parte, Quintriqueo aseguró que es parte de la conducción por invitación de Severini.

“Mantendré un esquema de trabajo en coordinación con CALF, para acercar inquietudes, resolver cuestiones a los vecinos y hacer que la cooperativa esté más cerca del vecino; la organización sindical la vengo llevando adelante y no mezclamos la cuestión política, ni siquiera en los horarios”, dijo el titular de ATE.

Agregó que cuando Severini le planteó el acompañamiento lo tomó como un desafío y destacó “el cambio de CALF“ desde su asunción en la presidencia. Destacó que ATE es el primer sindicato en el país que tiene su edificio energizado con paneles solares. Recordó que el sindicato a un plan de CALF a través de Renova, que «puso en vigencia la sustentabilidad de la energía. Como organización, la colocación de paneles solares se utiliza para el consumo propio y el restante se puede ir inyectando a la red, no es solo cuestión del costo de la factura, sino de sustentabilidad y de ser parte del desafío de CALF Fibra», sostuvo.

Agregó que el plan Renova «apunta a lo social; por eso se apunta a la instalación de la farmacia; son cuestiones para dar respuesta a los asociados, tienen que ver con la accesibilidad y abaratar costos a los socios. A veces no se tiene en cuenta la cuestión social de la cooperativa, como la capacitación para los hijos de los asociados, que los acerca al mercado laboral», destacó