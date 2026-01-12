Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este martes 13 de enero
La interrupción en el servicio eléctrico será para remodelar líneas de media, colocar un equipo de maniobras automático y reparar elementos vandalizados. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará dos sectores de la ciudad este martes. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Los cortes de luz programados en Neuquén este martes 13: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este martes 13 será de la siguiente forma:
- De 7.00 a 12.00: zona aledaña a Alberti y Borlenghi, la causa será por montaje de sistema de medición inteligente.
- De 7.30 a 11.30: en Isla 132, el motivo será para realizar mantenimiento en instalaciones de distribución troncal.
Comentarios