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Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el miércoles 15 de abril en Neuquén

Las interrupciones en el servicio eléctrico serán para hacer distintas tareas de mantenimiento en instalaciones. Los sectores que alcanzará y horas a tener en cuenta.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz programados de Calf.

Cortes de luz programados de Calf.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo jueves 19 de marzo

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 15 de abril

CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán de la siguiente forma:

Zona 1: desde Primeros Pobladores hasta Félix San Martín entre Paimún y Chos Malal

  • Horario: De 08:00 a 9:00 hs y de 12:30 a 13:30
  • Motivo: Realizar mantenimiento en Red Troncal de Distribución
  • Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

Zona 2: Barrio Villa Farrel, desde Amancay hasta Río Diamante entre Alderete e Independencia

  • Horario: De 08:00 a 12:30 h.
  • Motivo: Mantenimiento de Subestación Transformadora
  • Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo jueves 19 de marzo

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