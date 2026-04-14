Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para el miércoles 15 de abril en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó dos cortes programados de luz que alcanzará a dos sectores de la ciudad de Neuquén el próximo jueves 19 de marzo

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 15 de abril

CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán de la siguiente forma:

Zona 1: desde Primeros Pobladores hasta Félix San Martín entre Paimún y Chos Malal

Horario: De 08:00 a 9:00 hs y de 12:30 a 13:30

De 08:00 a 9:00 hs y de 12:30 a 13:30 Motivo: Realizar mantenimiento en Red Troncal de Distribución

Realizar mantenimiento en Red Troncal de Distribución Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

Zona 2: Barrio Villa Farrel, desde Amancay hasta Río Diamante entre Alderete e Independencia