Neuquén avanza en conectividad: CALF proyecta más fibra, data center y expansión regional

En el marco de Nplay 2026, uno de los principales encuentros del ecosistema tecnológico y de telecomunicaciones del país, la Cooperativa CALF reafirmó su rol estratégico en el desarrollo de la conectividad en Neuquén. Sergio Fernández Novoa, gerente de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la entidad, destacó el despliegue de infraestructura y los proyectos en marcha para acompañar el crecimiento de la ciudad.

CALF acelera su transformación tecnológica

“En la ciudad de Neuquén ya tenemos 800 kilómetros de fibra, alrededor de 80.000 casas pasadas, a través de una red abierta, anillada, pensada para brindarle mayor estabilidad al servicio”, señaló durante una entrevista pública realizada por Mariana Rodríguez Zani, CEO del Grupo Convergencia, organizador del evento que tuvo lugar en Córdoba el 18 y 19 de marzo.

El desarrollo de esta red se da en una ciudad que, según remarcó el directivo, es la de mayor crecimiento demográfico del país. En ese contexto, la cooperativa avanza en un proceso de modernización que combina inversiones en tecnología, eficiencia energética y expansión hacia nuevas áreas de negocio.

Fernández Novoa subrayó la creación de distintas unidades de servicio dentro de CALF, entre ellas CalfPay, una billetera virtual; Calf Infra, enfocada en obras públicas y privadas; y Calf Renova, orientada a energías limpias con proyectos de parques solares. En el plano tecnológico, destacó el trabajo de CalFibra, dedicada a la conectividad digital, y CalfTech, centrada en soluciones de ingeniería en telecomunicaciones.

Uno de los ejes centrales de la estrategia es el despliegue de infraestructura con identidad local. En ese sentido, el gerente valoró la instalación de 80 kilómetros de fibra en el norte neuquino, acompañando el tendido de un gasoducto, con tramos que conectan Andacollo con localidades como Los Miches, Los Guañacos y Las Ovejas.

“La red abierta busca evitar la proliferación de postes y cables que generan contaminación visual y molestias en los vecinos”, explicó, al tiempo que destacó que la fibra óptica también es clave para el proceso de “inteligencia” de la red eléctrica, que permitirá optimizar el servicio energético.

El crecimiento urbano de Neuquén plantea desafíos a gran escala. Según detalló Fernández Novoa, unas 30 familias por semana se instalan en la ciudad, donde actualmente residen cerca de 280.000 personas, aunque el flujo diario alcanza casi el millón. A esto se suma un tránsito de más de 50.000 vehículos en las rutas 7 y 22, comparable al de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

De cara al futuro, CALF proyecta ampliar su red con una troncal propia entre Neuquén y Añelo, además de acuerdos para extender la conectividad hacia Rincón de los Sauces y la comarca petrolera, incluyendo localidades como Plottier, Senillosa, Arroyito y El Chocón. También prevé avanzar con redes FTTH en otras ciudades y fortalecer su colaboración con áreas clave como seguridad, salud y educación.

Entre las iniciativas más relevantes, se destaca el desarrollo de un proyecto ejecutivo para una red provincial de fibra óptica de 6.600 kilómetros, junto con 3.300 kilómetros de ductos, que esperan comenzar a construir en el corto plazo. A esto se suma un próximo convenio con la Municipalidad de Neuquén para la instalación de un data center Tier III en el polo tecnológico, que permitirá alojar datos con estándares de alta disponibilidad y avanzar hacia una mayor soberanía digital.

Finalmente, el directivo adelantó la realización de un evento de innovación y tecnología en septiembre, organizado junto al municipio, que reunirá al ecosistema tecnológico, el sector petrolero y el minero, con acceso abierto a la comunidad.

Organizado por Grupo Convergencia desde 2005, Nplay se consolidó como un espacio clave para el debate y la capacitación del sector. La edición 2026 marcó el inicio de un calendario que continuará con otros encuentros relevantes a lo largo del año, en un contexto de transformación acelerada de las telecomunicaciones en la Argentina.