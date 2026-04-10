CALF y Nippon Car sellaron una alianza para impulsar la transición energética en Neuquén

La cooperativa CALF y la concesionaria Nippon Car firmaron un convenio para poner en marcha el programa “Neuquén energía, movilidad y comunidad”, una iniciativa que apunta a acelerar la transición energética y promover el desarrollo sostenible en la provincia.

CALF y Nippon Car impulsan la transición energética

El acuerdo, rubricado este viernes en la sede de la cooperativa, fue encabezado por el presidente de CALF, Marcelo Severini, y el socio gerente de la empresa, Edgardo Aguirre. Tendrá una duración inicial de doce meses y buscará generar “un impacto tangible en la comunidad neuquina”, a través de acciones conjuntas en energía, movilidad sustentable, formación técnica e inclusión social.

El programa prevé el diseño, implementación y evaluación de proyectos en los que CALF aportará su experiencia en infraestructura energética, mientras que Nippon Car contribuirá con conocimiento en movilidad y tecnología automotriz, además de recursos técnicos, logísticos y financieros.

Entre las principales líneas de acción se destacan capacitaciones en oficios vinculados a energías renovables y vehículos híbridos y eléctricos. “La idea es seguir acercándonos a la comunidad con soluciones inteligentes”, señaló Florencia Quiroga, gerenta de finanzas y energías renovables de la cooperativa.

Por su parte, Aguirre subrayó la relevancia del acuerdo: “Hemos trazado una serie de objetivos y un plan de trabajo que nos va a permitir devolver a la comunidad algo de todo lo que nos dio”.

El plan se organizará en dos ejes centrales. Por un lado, la promoción de la formación y la cultura de la transición energética, con capacitaciones técnicas y jornadas abiertas. Por el otro, el desarrollo de infraestructura de alto impacto, como corredores de carga para vehículos eléctricos, estaciones urbanas de energía solar y programas de apoyo a bomberos voluntarios, además de olimpíadas técnicas y educativas.

La iniciativa contará con una Unidad de Gestión encargada de coordinar las acciones, monitorear indicadores y garantizar el cumplimiento de los objetivos. Ambas instituciones compartirán la responsabilidad en la ejecución de los proyectos y en la comunicación de las actividades.

Con este acuerdo, CALF y Nippon Car buscan consolidar a Neuquén como un referente regional en transición energética y movilidad sustentable, con proyectos concretos y medibles que dejen infraestructura y beneficios duraderos para la comunidad.