Vuelco en la Ruta 40: un conductor perdió el control tras esquivar piedras rumbo a El Bolsón

Un conductor protagonizó un vuelco este martes cerca de las 6.15 en la Ruta Nacional 40, entre Bariloche y El Bolsón. El hecho se registró a unos siete kilómetros del puesto de Gendarmería en Río Villegas y el hombre resultó con lesiones leves.

De acuerdo a la información a la que accedió Diario RÍO NEGRO, el conductor habría manifestado que circulaba desde Bariloche hacia El Bolsón y que, por la presencia de piedras en el sector, intentó esquivarlas y perdió el control del rodado.

Vuelco en un tramo de la Ruta 40 con desprendimientos frecuentes

El siniestro ocurrió en una zona señalada por desprendimientos de rocas, con la calzada húmeda al momento del hecho. Desde Vialidad Nacional informaron que, tras el operativo, el vehículo fue retirado por una grúa y la ruta quedó despejada.

Según informaron medios locales, un testigo que llegó primero al lugar dio aviso al 911 y a Gendarmería, y asistió al conductor hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El hecho ocurrió cerca de las 6.15, a unos siete kilómetros del puesto de Gendarmería. Foto: gentileza.

El conductor fue asistido en el lugar y no requirió traslado de urgencia, mientras que las autoridades trabajaron para normalizar el tránsito en la zona.

Desde los organismos de seguridad vial reiteraron la necesidad de circular con precaución y reducir la velocidad en sectores de riesgo, especialmente ante condiciones climáticas adversas.