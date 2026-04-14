De Roca a París: el corredor que completó su maratón 22° y redobla su desafío global

Lleva disputadas más de 20 maratones por todo el mundo y quizás a partir de este fin de semana que pasó, comience a saldar el deseo que lo cautiva desde que arrancó con esta especie de liberación mental y física que para él significa correr. Ser parte del maratón de París, la segunda más convocante del mundo, era una ambición que siempre estuvo metida en las zapatillas de Jorge Boltshauser. Pepu para todo el mundo, adentro y fuera de los caminos.

«Fue a comienzo de los ‘90 cuando me probé en algunas carreras que se hacían por ese entonces, de 10 kilómetros» Ahí Pepu, nacido en Roca hace 55 años, comenzó a engancharse con la disciplina y poco a poco su objetivo fue creciendo. Como todo buen atleta al que le gusta el maratón, el final del camino sería completar el World Marathon Majors, una especie de Grand Slam para corredores que comenzó en 2006, basada en siete grandes maratones reconocidas como las más destacadas del calendario. La serie comprende carreras anuales para las ciudades de Tokio, Boston, Londres, Sídney, Berlín, Chicago y Nueva York



La distinción que se le entrega a cada corredor que completa el anillo de la World Marathon Majors.

«El objetivo es correr en los proximos tres años todas las del WMM (sólo tengo Chicago y Nueva York). Este año se incorpora a esas siete maratones la de Ciudad del Cabo, hasta ahora no había ninguna en Africa. Esa la voy a correr el mes que viene (24 de mayo)», adelanta Pepu sobre cuál será su próxima aventura.

El kit del corredor que recibió Pepu en el maratón de París.

El maratón de París no está en en WMM pero para él era una deuda emocional. Y también familiar. Porque si algo distingue a Boltshauser es su forma de vivir el running: cada carrera es también un viaje compartido. Antes de alinearse en la línea de largada, desde París, Pepu le anticipaba a Río Negro. “Generalmente trato de que tal carrera coincida en un viaje con la familia”, como quien entiende que el esfuerzo tiene más sentido cuando se celebra en compañía.

Buscate. Ahí estás, Jorge Boltshauser. El afiche del evento con los más de 57 corredores.

«Esta es mi maratón N° 22, estimo tardar menos de 4 horas. Ando con algunas molestias en la rodilla desde hace unos meses así que voy a estar lejos de mi record personal de 3 horas 26 minutos, que fue en la maratón de La Pampa Traviesa en 2023. Es un tiempo para estar por encima de la mitad de tabla en la general de la carrera: llegar más o menos 20.000 de los 60.000 que van a tomar parte del maratón».

La prueba de París uno de los maratones más internacionales, donde uno de cada tres, es extranjero. El recorrido urbano es espectacular, y los corredores transitan por los puntos más emblemáticos que tiene la capital francesa. Definitivamente es un tour por la historia de París.

El circuito es, en sí mismo, una postal en movimiento. La salida es en los Campos Elíseos y a la altura de la Place de la Concorde, el recorrido se dirige hacia la Ópera Garnier y luego da media vuelta para tomar la Rue de Rivoli hasta la Plaza de la Bastilla, lugar simbólico de la Revolución Francesa.

La espectacular largada del maratón de París 2026, en los Campos Elíseos.

Con el correr de los kilómetros, los competidores pasan por el Museo del Louvre, la catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel y recorre los dos grandes pulmones verdes de la ciudad: atraviesa el Bois de Vincennes en los primeros kilómetros (este) y el Bois de Boulogne cerca del final (oeste). La meta se ubica tradicionalmente en la Avenida Foch, cerca del Arco del Triunfo. El Maratón de París no es solo una carrera, es una experiencia total.

Pepu fue a retirar el dorsal el día viernes 10, disfrutó de la exposición que se monta alrededor de la prueba y el domingo desde las 8:00, en el sexto turno dentro del enorme número de competidores, comenzó la competencia y, a pesar de sus bajas expectativas, terminó mejor de lo que se esperaba.

En ese escenario, Pepu encontró su ritmo. Y también una respuesta. Contra sus propias previsiones, cruzó la meta en 3h41m31s, ubicándose en el puesto 14.395 entre más de 57.000 corredores. Entre los hombres, finalizó 12.657 sobre 39.230, con una media de 11,43 km/h. Números que, más allá de las estadísticas, cuentan otra cosa: la confirmación de que el deseo sigue intacto.

Boltshauser con el Arco del Triunfo atrás, exhibe su medalla de finisher.

A los 55 años, Pepu Boltshauser no corre contra el tiempo. Corre con él. Y en cada maratón, mientras el mundo pasa a su lado, parece estar cada vez más cerca de ese objetivo que alguna vez empezó como una idea lejana y hoy ya tiene forma de destino.