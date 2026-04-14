La parte blanca del huevo pegada a la yema: ¿hay que sacarla y para qué sirve?

Seguramente te pasó alguna vez: rompés un huevo y aparece esa “cosita blanca” pegada a la yema. Muchos la retiran automáticamente, otros dudan… y algunos directamente la evitan.

Pero lo que pocos saben es que esa estructura tiene nombre y una función clave: se llama chalaza.

Qué es la chalaza del huevo

La chalaza es una estructura formada por la albúmina, es decir, la proteína de la clara del huevo.

Su función es fundamental: mantener la yema centrada dentro del huevo, evitando que se desplace y choque contra la cáscara.

Esto ayuda a protegerla y conservar su integridad.

Para qué sirve y por qué es importante

Aunque suele generar dudas, la chalaza cumple un rol esencial en la estructura interna del huevo:

Mantiene la yema en su lugar

Evita daños por movimiento

Protege la calidad del huevo

En términos simples: es como un “anclaje natural” que sostiene la yema.

¿Es esperma o un embrión?

Una de las confusiones más comunes es creer que esa parte blanca es esperma de gallo o un embrión.

Esto es falso.

La chalaza no tiene relación con la fertilización ni con el desarrollo de un pollito. Es solo una estructura proteica natural del huevo.

Qué indica sobre la frescura del huevo

Lejos de ser algo negativo, la presencia visible de la chalaza es una buena señal: indica que el huevo está fresco y es de buena calidad

Cuanto más fresca es la pieza, más firme y notoria suele ser esta estructura.

¿Conviene sacarla o dejarla?

Esto ya depende del gusto de cada persona.

Se puede retirar fácilmente si molesta en la textura

si molesta en la textura También se puede consumir sin problema, ya que es completamente comestible

No afecta el sabor ni la seguridad del alimento.

En definitiva, esa “cosita blanca” que muchos descartan sin pensar es en realidad una parte clave del huevo.