Tarifas de luz: por qué hay usuarios en Neuquén y Río Negro que pagan más que el resto del país

Las tarifas de electricidad varían de acuerdo a la zona del país que se mire. Foto: archivo Florencia Salto.

Un informe realizado por investigadores del departamento de Economía de la Universidad del Sur y el Conicet analizó el costo de la tarifa de electricidad en función de los niveles y segmentos de consumo en distintas zonas del país, entre ellas, la que comprende a Neuquén y Río Negro.

El estudio, que estuvo a cargo del Observatorio de la Tarifa Eléctrica Argentina (OTEA), tuvo su primera edición en diciembre y, si bien mostró resultados disímiles, también arrojó una tendencia común con impacto en el norte de la Patagonia: los valores que pagan los usuarios de la región, tanto residenciales como comerciales e industriales, se posicionaron entre los más altos.

«Sentíamos que hablar de un ranking de tarifas era injusto»

María María Ibáñez Martín, la directoria del equipo que llevó adelante el relevamiento, explicó a Diario RÍO NEGRO que el objetivo fue «analizar la política tarifaria de la energía eléctrica de Argentina, evaluando las distribuidoras y sus estructuras de costos».

Comentó que, a diferencia de otros observatorios, el OTEA propuso incluir segmentos y niveles de consumo distintos en su estudio.

«Sentíamos que un ranking de las tarifas más caras era un tratamiento algo injusto, por eso propusimos considerar otros elementos, como la cantidad de usuarios por kilómetro cuadrado que tiene una distribuidora o una cooperativa en su zona de incumbencia», precisó.

Para realizar el informe, indicó que se establecieron segmentos de consumo: residencial, pequeña demanda y gran demanda. A su vez, dentro de cada uno de ellos, fijaron niveles de consumo «representativos», que fueron calculados en kilovatios hora mensuales.

Uno de los gráficos elaborados por el estudio fija como hipótesis un consumo residencial mensual de 114 kWh sin impuestos. Allí, la tarifa que ofrece el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) aparece como la más cara, con un precio de $419 el kilovatio hora mensual.

«Si vos multiplicás ese número por los 114 kWh que fijamos como parámetro para el nivel de consumo, podés tener un aproximado de cuánto es el costo energético para todo el mes antes de los impuestos», precisó la investigadora en contacto con este medio.

Uno de los niveles de consumo establecidos para el segmento residencial. Foto: gentileza OTEA.

La posición de EPEN se repitió en los siguientes niveles de consumo residencial que se utilizaron como referencia, de 231 kWh y 490 kWh respectivamente. Algo similar ocurrió con otras dos distribuidoras de la zona, como Edersa y la cooperativa de Bariloche, que exhibieron valores por encima del promedio nacional: $254 y $360 el kWh mensual.

Tarifas: la cuestión de los costos en Neuquén y Río Negro

Al repasar los resultados, Ibáñez Martín pidió tener en cuenta factores sensibles para la determinación de los costos. En el caso de EPEN y Edersa, que cubren casi la totalidad de la demanda eléctrica en el interior de Neuquén y Río Negro, dijo que se debe considerar la cantidad de usuarios por kilómetro cuadrado.

Mientras que las dos compañías mencionadas apenas superan el usuario por kilómetro cuadrado, este índice se dispara cuando la mirada se corre a otras firmas, como las que se encargan de abastecer la zona metropolitana de Buenos Aires o la propia CALF, la cooperativa responsable de esta tarea en Neuquén capital, la ciudad más poblada de la Patagonia.

«El prorrateo de los costos es muy distinto cuando vos tenés más usuarios por kilómetro cuadrado», enfatizó.

A su vez, comentó que las cooperativas, por sus características, suelen tener una tarifa más elevada. Esto ocurre en Neuquén con CALF, por ejemplo, pero también en Río Negro, donde funcionan entidades de este tipo en Bariloche y Río Colorado.

Neuquén, al frente en el segmento comercial. Foto: gentileza OTEA.

Siguiendo con el estudio, el segmento conocido como «pequeña demanda», que abarca al sector comercial, de servicios y a las pymes, también ubica a la empresa neuquina de energía como la que cobra el servicio más caro. Lo mismo ocurre con el segmento industrial, el de los consumos de mayor envergadura.

El costo de vida, determinante en la Patagonia

Consultada por esta situación, la especialista indicó que también pesan las «decisiones de políticas tarifaria», que en ocasiones escapan de la estructura de costos y se vinculan a otras cuestiones, como la gestión administrativa de una distribuidora o el marco regulatorio que ordena su funcionamiento.

De todos modos, pidió cautela con las conclusiones de ese tipo. Sostuvo que hablar de «una tarifa más cara que otra» es relativo, especialmente en la Patagonia, donde el costo de vida es más elevado en comparación con el resto de la Argentina. Y recordó que no todos los niveles y segmentos mostraron a las tarifas locales como las más elevadas, ya que, en algunos de los promedios considerados, CALF y Edersa se ubicaron lejos de las primeras posiciones.

La investigadora y docente de Bahía Blanca comentó además la relevancia que tienen los procesos de revisión ordinaria. Se trata del procedimiento que, luego de cierto periodo de tiempo, encabezan los entes reguladores y las distribuidoras bajo su jurisdicción para analizar la estructura de la tarifa.

Durante esa instancia, las partes tratan los costos que se reconocerán y de qué forma se incluirán en el valor que finalmente pagará el usuario, por ejemplo.

«Hay muchas variables en el valor de una tarifa, no es solamente el precio de la energía que compran», sostuvo además la referente del observatorio, quien aclaró que «hablar de que una tarifa es cara o barata implica que la estamos comparando con algo”.

Y aclaró: «EPEN, por mencionar su caso, tiene la tarifa más alta, pero el costo de vida en la zona que cubre en general es mucho más elevado«.

Adelantó que el próximo paso del Observatorio de Tarifa Eléctrica Argentina (OTEA) será medir el costo de la electricidad en relación con el ingreso promedio en la región analizada. Para la primera versión del informe, al que se puede acceder en este link, se utilizaron más de 30 compañías distribuidoras de todo el país.