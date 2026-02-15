Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el lunes 16 de febrero en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo lunes 16 de febrero.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el jueves

CALF indicó que el corte programado para este 12 de febrero será de la siguiente forma: