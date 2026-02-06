Fiesta de la Confluencia 2026: pantallas gigantes inmersivas y wifi libre para los pagos, la apuesta tecnológica de CALF

Por décimo tercer año consecutivo, CALF dice presente en la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, pero esta vez lo hace con una apuesta que busca robarse las miradas. Bajo el nombre “Experiencia Calfibra”, la cooperativa montó un stand innovador centrado en un impactante cubo de pantallas de casi 13 metros de lado, diseñado para ofrecer una vivencia inmersiva y sensorial a los visitantes.

La estructura, de 12,85 x 12,85 metros, utiliza proyecciones y recursos interactivos para estimular la vista y el oído, generando un entorno tecnológico único en el predio. Todo el stand está rodeado por 80 paneles solares de Calf Renova, un detalle que refuerza el mensaje de sustentabilidad y energías limpias en medio del evento masivo.

La conectividad como eje

Más allá del show de luces, CALF cumple un rol estratégico en la logística del festival: garantizar que haya internet. A través de Calfibra, la cooperativa instaló “puntos de encuentro WiFi Libre” en distintos sectores de la isla para el público.

Pero el dato más relevante para la economía del evento es que esta red será el soporte para emprendedores y comerciantes. El servicio permitirá que clientes y vendedores estén conectados para efectuar pagos por medios digitales y posnet, buscando resolver así uno de los grandes problemas logísticos que suelen saturar las redes de telefonía móvil en ediciones anteriores.

Juegos, salud y respaldo político

El espacio de CALF ofrece también actividades recreativas como DJ en vivo, sectores de tatuajes, kermés, el juego SpiderPay y propuestas interactivas para todas las edades. Además, cumple una función sanitaria: quienes visiten el stand podrán vacunarse a través del servicio de Calf Salud.

Durante la inauguración, el stand recibió la visita del gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, quienes fueron recibidos por la secretaria general de la cooperativa, Yenny Fonfach, y el equipo gerencial.

«Quiero agradecer a todo CALF. Es un orgullo para mí porque este festival es un ejemplo a nivel nacional», destacó Gaido, valorando el trabajo en equipo entre el municipio y la cooperativa para sostener el evento más convocante del país.