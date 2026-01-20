Calor intenso en el Alto Valle: la máxima se acerca a los 40°C y se aproxima la lluvia, las horas clave de este martes

Luego de varios días de clima con temperaturas más bajas, se espera que este martes el termómetro vuelva a elevarse presentando una jornada de calor intenso en la región del Alto Valle. Además el pronóstico del tiempo anticipó la posibilidad de precipitaciones.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este 20 de enero el calor marca su regreso a la región valletana con un clima ideal para disfrutar al aire libre en zonas balnearias o en la pileta. Sin embargo el día podría incluir lluvia por la combinación de humedad y calor, por ello te contamos cuáles son los horarios a tener en cuenta.

En ciudades como Roca y Neuquén se esperan temperaturas que rondarán cerca de los 40°C. Según el pronóstico, el día comenzará con una temperatura mínima de 24°C y durante las horas centrales, la temperatura máxima podría alcanzar los 38°C, bajo un cielo que se presentará parcialmente despejado.

Por su parte el viento soplará con velocidades de entre 23 y 31 km/h. No obstante, las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h durante la noche.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, se precisó que hay una posibilidad de 10 a 40%. La lluvia podría presentarse en la franja horaria de la noche, aunque la inestabilidad climática se sentirá a partir de la tarde por lo que no se descarta algunos chaparrones aislados.