Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este martes 20 de enero

Las obras están autorizadas por el órgano de control municipal. Foto: Cecilia Maletti.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará dos sectores de la ciudad este martes. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Los cortes de luz programados en Neuquén este martes 20: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este martes 20 será de la siguiente forma: