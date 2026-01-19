Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz programado para este martes 20 de enero
La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar mantenimiento, agregar y reforzar instalaciones para abastecer mayor demanda, reparar elementos vandalizados.. Los sectores que alcanzará y horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará dos sectores de la ciudad este martes. Por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Los cortes de luz programados en Neuquén este martes 20: zonas y horarios
CALF indicó que el corte programado para este martes 20 será de la siguiente forma:
- De 7.00 a 12.00: en Barrio la Sirena
El motivo del corte será para Realizar mantenimiento, agregar y reforzar instalaciones para abastecer mayor demanda, reparar elementos vandalizados.
