Servicio a la comunidad: Edersa anunció cortes de energía en Viedma y Las Grutas este martes

Este martes 6 de enero habrá cortes programados de energía en sectores de Viedma y Las Grutas. La medida responde a tareas de mantenimiento que realizará Edersa en las redes de media y baja tensión durante la mañana.

Viedma: zonas y horarios afectados

En Viedma, el corte se realizará de 7:30 a 9 y alcanzará los sectores comprendidos por las calles Saavedra, Francisco de Viedma, Colón y Gallardo; Francisco de Viedma entre 25 de Mayo y Álvaro Barros; y Ceferino Namuncurá entre Colón y Álvaro Barros.

Las Grutas: zonas y horarios afectados

En Las Grutas, el corte está previsto de 7 a 9 y afectará la zona delimitada por Caleta de los Loros a Bahía Creek, entre Punta Porfidio y Fuerte Argentino; y el sector comprendido entre Punta Cero y Punta Villarino, desde El Cóndor hasta Caleta de los Loros.

Asimismo, recomendaron a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante el período de los cortes.