ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Policiales

Verano en las rutas: refuerzan los controles en Río Negro con patrullajes y tecnología satelital

Habrá presencia continua en las zonas Alto Valle, Atlántica, Andina y Viedma, con controles orientados a reducir riesgos en un momento de alto flujo turístico.

Redacción

Por Redacción

Operativo especial en las rutas rionegrinas. Foto: gentileza.

Operativo especial en las rutas rionegrinas. Foto: gentileza.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha un operativo especial de seguridad vial que se extenderá hasta el 1 de marzo, con el objetivo de reforzar los controles en las rutas provinciales en plena temporada de verano. El operativo, llamado «Río Negro Te Cuida«, prevé patrullajes permanentes y controles preventivos en distintos puntos clave.

La iniciativa es coordinada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y se suma al trabajo cotidiano de los puestos camineros y controles de tránsito. Según indicaron desde el área, el refuerzo busca brindar mayor seguridad tanto a residentes como a quienes visitan la provincia durante el verano.

Uno de los puntos centrales del operativo es la incorporación de tecnología satelital. Las patrullas cuentan con equipos de internet móvil y portátil, lo que permite realizar verificaciones en tiempo real incluso en zonas sin cobertura de datos.

Este sistema posibilita controlar documentación, monitorear las unidades y planificar intervenciones en rutas alejadas de los centros urbanos.

Qué se controla en las rutas: alcoholemia, velocidad y uso del celular

El despliegue abarca las zonas Alto Valle, Atlántica, Andina y Viedma, con patrullajes exclusivos y continuos en los tramos asignados a cada jurisdicción. Durante los controles se verificará alcoholemia, condiciones para conducir, uso de cinturón de seguridad y casco, velocidad, funcionamiento de luces y cumplimiento de la prohibición del uso del celular al volante, entre otros puntos.


Temas

Río Negro

Verano 2026

El Gobierno de Río Negro puso en marcha un operativo especial de seguridad vial que se extenderá hasta el 1 de marzo, con el objetivo de reforzar los controles en las rutas provinciales en plena temporada de verano. El operativo, llamado "Río Negro Te Cuida", prevé patrullajes permanentes y controles preventivos en distintos puntos clave.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios