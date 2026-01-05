Verano en las rutas: refuerzan los controles en Río Negro con patrullajes y tecnología satelital

El Gobierno de Río Negro puso en marcha un operativo especial de seguridad vial que se extenderá hasta el 1 de marzo, con el objetivo de reforzar los controles en las rutas provinciales en plena temporada de verano. El operativo, llamado «Río Negro Te Cuida«, prevé patrullajes permanentes y controles preventivos en distintos puntos clave.

La iniciativa es coordinada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y se suma al trabajo cotidiano de los puestos camineros y controles de tránsito. Según indicaron desde el área, el refuerzo busca brindar mayor seguridad tanto a residentes como a quienes visitan la provincia durante el verano.

Uno de los puntos centrales del operativo es la incorporación de tecnología satelital. Las patrullas cuentan con equipos de internet móvil y portátil, lo que permite realizar verificaciones en tiempo real incluso en zonas sin cobertura de datos.

Este sistema posibilita controlar documentación, monitorear las unidades y planificar intervenciones en rutas alejadas de los centros urbanos.

Qué se controla en las rutas: alcoholemia, velocidad y uso del celular

El despliegue abarca las zonas Alto Valle, Atlántica, Andina y Viedma, con patrullajes exclusivos y continuos en los tramos asignados a cada jurisdicción. Durante los controles se verificará alcoholemia, condiciones para conducir, uso de cinturón de seguridad y casco, velocidad, funcionamiento de luces y cumplimiento de la prohibición del uso del celular al volante, entre otros puntos.