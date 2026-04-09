Servicio a la comunidad: EPEN confirmó un corte de luz programado en Centenario este domingo 12 de abril

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que este domingo habrá un corte programado en Centenario. “Solicitamos a los usuarios tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar”, señalaron desde el organismo.

El corte se realizará este domingo y afectará diferentes sectores de la localidad. Según detalló el EPEN, se realizarán trabajos de medición de parámetros en transformadores.

Corte programado de luz en Centenario este domingo: las áreas afectadas

El cronograma comenzará a las 7 y se extenderá hasta las 14. Durante la jornada estarán sin servicio las siguientes calles y sectores:

Villegas

9 de Julio

EPET 2

Costa Rica (calle completa)

Cooperativa Obrera

Honduras

Barrios 380 viviendas

Fonavi

Rochetti

Sarmiento

Devi

Huemul

Graciani

Cooperativa 2 de abril

Trahún Hue

50 y 75 Viviendas Patagonicas

Zona Comercial (entre Perú, Honduras, Av. del Libertador y México)

Barrio Techo Negro

Barrio Sarmiento Este

La Alborada

Zona comercial en calle Perú

Zona comercial en calle Honduras

BPN (calle Nicaragua y Honduras)

Barrio 173 viviendas

Hospital Centenario

Barrios Sayhueque 1 y 2

Cooperativa Obrera (calle Canadá)

La Anónima

Barrio Unidos

Guatemala (entre Córdoba y Venezuela)

Formosa (entre Guatemala y Av. Traful)

Perú (entre Honduras y Guatemala)

Canadá (entre 9 de julio y Lácar)

Santiago del Estero (entre Guatemala y Cuba)

Cuba (entre Estadio ADC y Formosa)

Ecuador

Barrio del Alto

Nuevo Amanecer

8 de Agosto

Barrio Bella Vista

Barrio Libertad

127 Hectáreas

Barrios de la UOCRA

Cooperativa el Castor, Barrio Procrear

Cooperativa La Sirena

Cooperativa Amupepen

Cooperativa Cooptacen

Loteo 1000 Manzanas

Corte de luz anunciado por el EPEN.

Desde EPEN, informaron que los días previos pueden presentarse microcortes de aproximadamente 30 minutos. Esto debido a maniobras necesarias para la ejecución de tareas.