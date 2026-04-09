Servicio a la comunidad: EPEN confirmó un corte de luz programado en Centenario este domingo 12 de abril
El corte de luz afectará a diversos sectores de la ciudad. El organismo provincial pidió tomar los recaudos necesarios para reducir inconvenientes.
El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que este domingo habrá un corte programado en Centenario. “Solicitamos a los usuarios tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar”, señalaron desde el organismo.
El corte se realizará este domingo y afectará diferentes sectores de la localidad. Según detalló el EPEN, se realizarán trabajos de medición de parámetros en transformadores.
Corte programado de luz en Centenario este domingo: las áreas afectadas
El cronograma comenzará a las 7 y se extenderá hasta las 14. Durante la jornada estarán sin servicio las siguientes calles y sectores:
- Villegas
- 9 de Julio
- EPET 2
- Costa Rica (calle completa)
- Cooperativa Obrera
- Honduras
- Barrios 380 viviendas
- Fonavi
- Rochetti
- Sarmiento
- Devi
- Huemul
- Graciani
- Cooperativa 2 de abril
- Trahún Hue
- 50 y 75 Viviendas Patagonicas
- Zona Comercial (entre Perú, Honduras, Av. del Libertador y México)
- Barrio Techo Negro
- Barrio Sarmiento Este
- La Alborada
- Zona comercial en calle Perú
- Zona comercial en calle Honduras
- BPN (calle Nicaragua y Honduras)
- Barrio 173 viviendas
- Hospital Centenario
- Barrios Sayhueque 1 y 2
- Cooperativa Obrera (calle Canadá)
- La Anónima
- Barrio Unidos
- Guatemala (entre Córdoba y Venezuela)
- Formosa (entre Guatemala y Av. Traful)
- Perú (entre Honduras y Guatemala)
- Canadá (entre 9 de julio y Lácar)
- Santiago del Estero (entre Guatemala y Cuba)
- Cuba (entre Estadio ADC y Formosa)
- Ecuador
- Barrio del Alto
- Nuevo Amanecer
- 8 de Agosto
- Barrio Bella Vista
- Barrio Libertad
- 127 Hectáreas
- Barrios de la UOCRA
- Cooperativa el Castor, Barrio Procrear
- Cooperativa La Sirena
- Cooperativa Amupepen
- Cooperativa Cooptacen
- Loteo 1000 Manzanas
Desde EPEN, informaron que los días previos pueden presentarse microcortes de aproximadamente 30 minutos. Esto debido a maniobras necesarias para la ejecución de tareas.
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