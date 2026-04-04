Otro choque contra un caballo en la Ruta 5 de Neuquén: peligro por animales sueltos en la zona
Dos accidentes en pocos días volvieron a preocupar por la presencia de animales sueltos en la Ruta Provincial 5. Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces y Policía intervinieron en ambos casos.
Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes por la noche en la Ruta Provincial 5 de Neuquén, en la zona de Bajo del Toro. El hecho involucró a un vehículo Corsa que colisionó contra un caballo. Parte de los ocupantes fueron trasladados al hospital en un vehículo particular.
Según informaron los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, al arribar al lugar el personal constató que los ocupantes- excepto el conductor- ya habían sido derivados para su atención médica.
Impacto contra un caballo en Ruta 5: qué pasó en el accidente nocturno en Rincón de los Sauces
El cuerpo de bomberos indicó que el conductor presentaba lesiones leves y fue asistido en el lugar. Luego, se verificó el estado del vehículo y se confirmó que no existía riesgo para la circulación en la zona.
En el operativo intervinieron efectivos de la Policía, personal del hospital local y bomberos. Las tareas incluyeron la asistencia al conductor y el control de la escena tras el impacto.
Otro choque similar en Ruta 5 reaviva la preocupación por animales sueltos
El último martes también se registró otro accidente en la misma ruta alrededor de las 5.30, en cercanías del puesto “Popeye”. En ese caso, una camioneta también colisionó contra un caballo.
Desde Bomberos indicaron que el conductor sufrió heridas leves y fue asistido por personal de salud que ya se encontraba en el lugar.
Tras el hecho, se colaboró con la inmovilización del herido y su traslado en ambulancia. También se realizó el corte del suministro eléctrico del vehículo como medida preventiva. En el operativo trabajaron el hospital, la Policía y Bomberos Voluntarios.
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