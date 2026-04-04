Otro choque contra un caballo en la Ruta 5 de Neuquén: peligro por animales sueltos en la zona

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes por la noche en la Ruta Provincial 5 de Neuquén, en la zona de Bajo del Toro. El hecho involucró a un vehículo Corsa que colisionó contra un caballo. Parte de los ocupantes fueron trasladados al hospital en un vehículo particular.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, al arribar al lugar el personal constató que los ocupantes- excepto el conductor- ya habían sido derivados para su atención médica.

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El cuerpo de bomberos indicó que el conductor presentaba lesiones leves y fue asistido en el lugar. Luego, se verificó el estado del vehículo y se confirmó que no existía riesgo para la circulación en la zona.

El frente del vehículo Corsa quedó destrozado. Foto: gentileza.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía, personal del hospital local y bomberos. Las tareas incluyeron la asistencia al conductor y el control de la escena tras el impacto.

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El último martes también se registró otro accidente en la misma ruta alrededor de las 5.30, en cercanías del puesto “Popeye”. En ese caso, una camioneta también colisionó contra un caballo.

La camioneta que impactó contra un caballo el martes en Ruta 5. Foto: gentileza.

Desde Bomberos indicaron que el conductor sufrió heridas leves y fue asistido por personal de salud que ya se encontraba en el lugar.

Tras el hecho, se colaboró con la inmovilización del herido y su traslado en ambulancia. También se realizó el corte del suministro eléctrico del vehículo como medida preventiva. En el operativo trabajaron el hospital, la Policía y Bomberos Voluntarios.