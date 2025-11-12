Simulacro de YPF sobre Ruta 7: a qué hora comienza el operativo que podría afectar el tránsito en Vaca Muerta este miércoles
YPF realizará un simulacro vial de alto impacto el miércoles 12 de noviembre en la Ruta 7, Añelo. El operativo busca fortalecer la seguridad ante transporte de peligrosos y podría generar demoras en el tránsito.
YPF llevará adelante este miércoles un simulacro sobre la Ruta 7, en la zona de Añelo. Con esto, buscan prepara a los equipos de emergencia ante escenarios que involucren el transporte de sustancias peligrosas o incluso el riesgo de un derrame. Acá los detalles sobre el horario de inicio, cuánto durará y qué zonas estarán afectadas.
Según informó la compañía, el simulacro recreará un incidente vial complejo, incluyendo un derrame de sustancias peligrosas y la atención a personas heridas. Participarán diversas empresas especializadas, organismos públicos y equipos de emergencia para poner a prueba los protocolos de respuesta.
YPF solicitó a la población mantener la calma y seguir estrictamente las indicaciones de seguridad del personal presente en el lugar.
Simulacro de YPF sobre Ruta 7 en el sector Vaca Muerta: a qué hora empieza y qué zona afectará
Según comunicó la empresa petrolera, el simulacro iniciará este miércoles a las 10 y se extenderá hasta el mediodía . La zona elegida se encuentra en la intersección de Ruta 7 y el acceso a la el acceso a la USP Nº8.
La presencia de numerosos vehículos de emergencia y los cortes parciales en la calzada podrían generar alteraciones temporales significativas en el tránsito habitual de la zona.
Este ejercicio busca no solo preparar a los equipos de respuesta, sino que sus resultados servirán como un antecedente técnico relevante. Esta información contribuirá al desarrollo de futuras normativas, la mejora de planes de contingencia y el diseño de nuevas estrategias de seguridad vial para la región.
