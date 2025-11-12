Simulacro de YPF sobre Ruta 7: a qué hora comienza el operativo que podría afectar el tránsito en Vaca Muerta este miércoles

El asfalto de la Ruta 7 llega solo hasta la intersección con Ruta 5 en Neuquén. Foto: Matías Subat.

YPF llevará adelante este miércoles un simulacro sobre la Ruta 7, en la zona de Añelo. Con esto, buscan prepara a los equipos de emergencia ante escenarios que involucren el transporte de sustancias peligrosas o incluso el riesgo de un derrame. Acá los detalles sobre el horario de inicio, cuánto durará y qué zonas estarán afectadas.

Según informó la compañía, el simulacro recreará un incidente vial complejo, incluyendo un derrame de sustancias peligrosas y la atención a personas heridas. Participarán diversas empresas especializadas, organismos públicos y equipos de emergencia para poner a prueba los protocolos de respuesta.

YPF solicitó a la población mantener la calma y seguir estrictamente las indicaciones de seguridad del personal presente en el lugar.

Simulacro de YPF sobre Ruta 7 en el sector Vaca Muerta: a qué hora empieza y qué zona afectará

Según comunicó la empresa petrolera, el simulacro iniciará este miércoles a las 10 y se extenderá hasta el mediodía . La zona elegida se encuentra en la intersección de Ruta 7 y el acceso a la el acceso a la USP Nº8.

La presencia de numerosos vehículos de emergencia y los cortes parciales en la calzada podrían generar alteraciones temporales significativas en el tránsito habitual de la zona.

Este ejercicio busca no solo preparar a los equipos de respuesta, sino que sus resultados servirán como un antecedente técnico relevante. Esta información contribuirá al desarrollo de futuras normativas, la mejora de planes de contingencia y el diseño de nuevas estrategias de seguridad vial para la región.