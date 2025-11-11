Operativo de alto impacto en la Ruta 7: YPF simula un derrame de sustancias peligrosas en Vaca Muerta

YPF realizará un simulacro de accidente de tránsito en Añelo. Con un operativo de alto impacto, prepararán a los equipos de emergencia ante el transporte de mercancías peligrosas y el riesgo de derrames en la Ruta 7. Podría generar demoras en la circulación por cortes parciales en Vaca Muerta.

Según comunicó la petrolera, buscan fortalecer sus políticas de seguridad operativa y gestión de riesgos. El simulacro será este miércoles 12 de noviembre a las 10, en la intersección de la Ruta 7 y el acceso a la USP Nº8.

Durante el ejercicio, recrearán un incidente vial que incluirá un derrame de sustancias peligrosas y la atención a personas heridas. Participan empresas especializadas, organismos públicos y diversos equipos de emergencia. La compañía solicita a la población no alarmarse y seguir las indicaciones de seguridad.

Advierten que podrían generarse alteraciones temporales en el tránsito y en la rutina habitual de la zona debido a la presencia de vehículos de emergencia y cortes parciales. El resultado de esta actividad servirá como antecedente técnico relevante para el desarrollo de futuras normativas, planes de contingencia y estrategias de seguridad vial.

Operativo y demoras en la Ruta 7 en Neuquén

Por otra parte, la Municipalidad de Neuquén lleva a cabo tareas de limpieza y mantenimiento en la traza urbana de la Ruta 7, que corresponde a la avenida Raúl Alfonsín. El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, explicó que los operativos se organizan de noche para no afectar el gran flujo vehicular que transita durante la mayor parte del día.

Las tareas de limpieza inician este martes a las 22 y se extienden hasta la madrugada. El tramo afectado comienza en Jaime de Nevares, a la altura de la comisaría del Parque Industrial, y llega hasta el sector de Mercantiles. El objetivo es mantener la traza vial en condiciones óptimas de higiene y seguridad.

El municipio pidió a quienes circulan por el sector que lo hagan con precaución debido a la presencia de personal y maquinaria pesada. Haspert señaló que, si bien en otros tramos cortan la arteria en su totalidad, en este sector solo cortan carriles internos y dejan habilitado el carril de afuera para la circulación vehicular, lo que requiere máxima atención. El funcionario solicitó precaución especial en el Cañadón de las Cabras, un lugar donde los vehículos toman mucha velocidad.