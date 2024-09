Subsidios de luz y gas: llega la fecha límite para acceder al beneficio, cómo anotarse en Río Negro y Neuquén

Esta semana finaliza el período de reinscripción para mantener el subsidio de luz y gas. Te contamos el paso a paso para anotarte. El tiempo límite para anotarse es este miércoles 3 de septiembre.

Si ya te inscribiste, no es necesario llenar el formulario de nuevo. De tener dudas, es posible verificar la inscripción y modificar los datos desde la página web, haciendo click aquí. A la vez, en las facturas de las distribuidoras, tanto de gas como de electricidad, está detallado en los conceptos facturados a qué segmento pertenece el hogar.

En caso de no estar anotado, deberá completar una solicitud por hogar. Para realizar la declaración jurada en el RASE es necesario ingresar en este link https://www.argentina.gob.ar/subsidios. En caso de haberse anotado y querer actualizar los datos, se puede realizar en la misma plataforma.

Todos los usuarios residenciales de los servicios que aún no se hayan inscripto y quieran acceder a los subsidios del Período de Transición, deben hacerlo. En particular, las personas jubiladas, que reciben alguna pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo deben anotarse para no perder los subsidios.

Se recomienda tener a mano las facturas de energía eléctrica y/o de gas natural porque pueden solicitarse datos como el número de cliente, como así también el DNI de quien haga la declaración, ya que se solicitará el número de trámite.

Los subsidios pueden ser tramitados por cualquier integrante del hogar, sin importar a nombre de quién figuran los servicios, como así también el caso de que se trate de inquilinos ya que la declaración apunta a los verdaderos usuarios de ese servicio y al grupo familiar que habita la vivienda. También requerirá datos sobre el CUIL de cada integrante mayor de 18 años.

Subsidios a la luz y el gas: cómo anotarse en Neuquén

Fuentes de CALF explicaron que los usuarios de la capital provincial que deseen acceder al subsidio, tendrán que cargar sus datos en el RASE y luego encontrarán tres opciones: provincia, localidad y empresa. Allí se debe completar con «Neuquén», «varias localidades» y finalmente, Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada, que es la razón social de la cooperativa CALF.

También podrán hacerlo desde un sitio web de la cooperativa al que se puede ingresar en este link. Para comenzar el trámite se debe cargar el llamado «Código CALF», un número de 12 dígitos compuesto por el número de persona (6 dígitos) y el número de cuenta (1 dígito) separados por cinco números 0, que está incluido en la boleta.

Por otra parte, indicaron que aunque no completen la inscripción, quedarán contemplados en el esquema de subsidios los pacientes electrodependientes. Lo mismo ocurrirá con los domicilios donde funcione una entidad de bien público.