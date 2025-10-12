¿Te animás a ganar?: El pozo millonario de Quini 6 que se sortea hoy, domingo 12 de octubre 2025

Quini 6: pozo récord de $5.900 millones y la certeza de que esta noche hay ganadores. La ilusión se renueva este domingo 12 de octubre 2025 con un sorteo histórico de Quini 6. Mientras los pozos principales están vacantes y acumulan cifras extraordinarias, la modalidad «Siempre Sale» asegura que al menos un argentino se llevará un premio millonario.

Conocé acá a qué hora es el sorteo de Quini 6 y cómo seguir en vivo los resultados.

Quini 6: ¿De cuánto es el pozo millonario de este domingo 12 de octubre 2025?

Este domingo 12 de octubre 2025, Quini 6 pone en juego un nuevo pozo estimado en $5.900 millones de pesos, que se llevará el jugador que haya elegido los seis números triunfadores entre el 00 y el 45; si no, se repartirá entre varios afortunados apostadores.

Pozo de Quini 6 este domingo 12 de octubre 2025.-

Las apuestas de Quini 6 solo se toman en agencias autorizadas de lotería de todo el país, donde debe otorgarse un ticket al jugador para que después acredite el premio, con un plazo de siete días para su entrega.

Quini 6: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de este domingo 12 de octubre 2025?

Este domingo 12 de octubre 2025, Quini 6 sortea desde las 21:15 en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe. La transmisión puede seguirse en vivo por estos canales oficiales:

RTS Santa Fe.

IP Noticias.

Telefe Santa Fe.

Canal 9 de Paraná.

Por streaming, en la cuenta oficial de YouTube.

Quini 6: ¿Qué se juega con el ticket de este domingo 12 de octubre 2025?

Quini 6 tiene tres variantes de juego con el cartón de apuesta inicial, entre los que reparte pozos millonarios. Estas versiones son:

Tradicional.

Revancha.

Siempre Sale.

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale de Quini 6, es necesario inicialmente haber participado del sorteo Tradicional.