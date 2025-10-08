Todo lo que debés saber sobre el pozo millonario de Quini 6 hoy: miércoles 8 de octubre 2025

¡Es tu chance de la semana! Quini 6 vuelve a encender los sueños con un pozo millonario que se sortea hoy, miércoles 8 de octubre 2025. Como en cada jugada de la Lotería de Santa Fe, el gran atractivo es el pozo extra del «Siempre Sale», que garantiza ganadores.

¿A qué hora se sortea Quini 6 y cuál es el monto acumulado de hoy? Ponete cómodo, que en esta nota te contamos todos los detalles.

Quini 6: ¿De cuánto es el pozo millonario de este miércoles 8 de octubre 2025?

Quini 6 pone en juego este miércoles 8 de octubre 2025 un nuevo pozo estimado en $5.200 millones de pesos, que se llevará el jugador que haya elegido los seis números triunfadores entre el 00 y el 45; si no, se repartirá entre varios afortunados apostadores.

Sorteo Quini 6 miércoles 8 de octubre 2025.–

Las apuestas de Quini 6 solo se toman en agencias autorizadas de lotería de todo el país, donde debe otorgarse un ticket al jugador para que después acredite el premio, con un plazo de siete días para su entrega. «Porque el Quini ‘LO CAMBIA TODO’, acercate a tu agencia favorita y jugale a tu suerte» alientan oficialmente.

Quini 6: ¿Cuándo y dónde ver el sorteo de este miércoles 8 de octubre 2025?

Quini 6 sortea este miércoles 8 de octubre 2025, desde las 21:15, en la sede de la Lotería de la provincia de Santa Fe. La transmisión puede seguirse en vivo por estos canales oficiales:

RTS Santa Fe.

IP Noticias.

Telefe Santa Fe.

Canal 9 de Paraná.

Por streaming, en la cuenta oficial de YouTube.

Quini 6: ¿Qué se juega con el ticket de este miércoles 8 de octubre 2025?

Quini 6 tiene tres variantes de juego, entre los que reparte pozos millonarios, con el cartón inicial. Estas versiones son:

Tradicional.

Revancha.

Siempre Sale.

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale de Quini 6, es necesario haber participado del sorteo Tradicional.