Telekino: no hubo ganadores con 15 aciertos y el pozo se acerca a los $800 millones

El Telekino despidió el último fin de semana de septiembre 2026 sin boletas que logren el pleno de las 15 coincidencias, dejando vacante una masa poceada superior a los $747 millones.

Tras el sorteo número 2447 de Telekino, fiscalizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, la fortuna se trasladó a las categorías secundarias: 10 apostadores estuvieron a solo un número del premio mayor y se aseguraron recompensas individuales que superan el millón trescientos mil pesos.

Resultados del Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 27 de septiembre 2026

El bolillero oficial, del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, determinó las siguientes combinaciones y escala de premios:

Categoría Números sorteados / Condición Ganadores Premio por tarjeta Telekino (15 aciertos) 02 – 03 – 04 – 07 – 09 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 Vacante Acumula más de $747 millones Telekino (14 aciertos) 14 coincidencias sobre la grilla principal 10 $1.383.074 Telekino (13 aciertos) 13 coincidencias sobre la grilla principal 668 $62.497 Telekino (12 aciertos) 12 coincidencias sobre la grilla principal 7.505 $19.077 Rekino Modalidad de resolución obligatoria 25 $204.899 Número de cartón Cinco sorteos especiales al billete vendido 5 $3.000.000 c/u

Telekino: rendimiento de septiembre 2026 y la concentración de cifras altas

El rendimiento de Telekino, durante septiembre 2026, estuvo marcado por dos momentos contrapuestos: el histórico desembolso del 6 de septiembre 2026, cuando un único ganador se llevó más de $504 millones, y tres ediciones consecutivas que concluyeron con el premio principal desierto.

Esta dinámica permitió que el pozo de 15 aciertos vuelva a inflarse rápidamente, cerrando el mes en torno a los $800 millones estimados para la primera jugada de octubre 2026.

El aspecto estadístico sobresaliente de la jugada 2447 fue la fuerte concentración en el tramo final del bolillero: de las 15 cifras extraídas, siete correspondieron a la decena del 20 (20, 21, 22, 23, 24 y 25), un patrón de dispersión baja que suele reducir las probabilidades de acierto pleno en cupones preimpresos aleatorios y que explica por qué solo diez jugadores alcanzaron los 14 aciertos.