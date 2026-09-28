Telekino: no hubo ganadores con 15 aciertos y el pozo se acerca a los $800 millones
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires confirmó los resultados del Telekino, del domingo 27 de septiembre 2026. Repasamos el extracto oficial y el pozo acumulado para octubre 2026.
El Telekino despidió el último fin de semana de septiembre 2026 sin boletas que logren el pleno de las 15 coincidencias, dejando vacante una masa poceada superior a los $747 millones.
Tras el sorteo número 2447 de Telekino, fiscalizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, la fortuna se trasladó a las categorías secundarias: 10 apostadores estuvieron a solo un número del premio mayor y se aseguraron recompensas individuales que superan el millón trescientos mil pesos.
Resultados del Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 27 de septiembre 2026
El bolillero oficial, del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, determinó las siguientes combinaciones y escala de premios:
|Categoría
|Números sorteados / Condición
|Ganadores
|Premio por tarjeta
|Telekino (15 aciertos)
|02 – 03 – 04 – 07 – 09 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
|Vacante
|Acumula más de $747 millones
|Telekino (14 aciertos)
|14 coincidencias sobre la grilla principal
|10
|$1.383.074
|Telekino (13 aciertos)
|13 coincidencias sobre la grilla principal
|668
|$62.497
|Telekino (12 aciertos)
|12 coincidencias sobre la grilla principal
|7.505
|$19.077
|Rekino
|Modalidad de resolución obligatoria
|25
|$204.899
|Número de cartón
|Cinco sorteos especiales al billete vendido
|5
|$3.000.000 c/u
Telekino: rendimiento de septiembre 2026 y la concentración de cifras altas
El rendimiento de Telekino, durante septiembre 2026, estuvo marcado por dos momentos contrapuestos: el histórico desembolso del 6 de septiembre 2026, cuando un único ganador se llevó más de $504 millones, y tres ediciones consecutivas que concluyeron con el premio principal desierto.
Esta dinámica permitió que el pozo de 15 aciertos vuelva a inflarse rápidamente, cerrando el mes en torno a los $800 millones estimados para la primera jugada de octubre 2026.
El aspecto estadístico sobresaliente de la jugada 2447 fue la fuerte concentración en el tramo final del bolillero: de las 15 cifras extraídas, siete correspondieron a la decena del 20 (20, 21, 22, 23, 24 y 25), un patrón de dispersión baja que suele reducir las probabilidades de acierto pleno en cupones preimpresos aleatorios y que explica por qué solo diez jugadores alcanzaron los 14 aciertos.
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