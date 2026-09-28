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Telekino: no hubo ganadores con 15 aciertos y el pozo se acerca a los $800 millones

El Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires confirmó los resultados del Telekino, del domingo 27 de septiembre 2026. Repasamos el extracto oficial y el pozo acumulado para octubre 2026.

Redacción

Por Redacción

Telekino: pozo mayor vacante.-

Telekino: pozo mayor vacante.-

El Telekino despidió el último fin de semana de septiembre 2026 sin boletas que logren el pleno de las 15 coincidencias, dejando vacante una masa poceada superior a los $747 millones.

Tras el sorteo número 2447 de Telekino, fiscalizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, la fortuna se trasladó a las categorías secundarias: 10 apostadores estuvieron a solo un número del premio mayor y se aseguraron recompensas individuales que superan el millón trescientos mil pesos.

Resultados del Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 27 de septiembre 2026

El bolillero oficial, del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, determinó las siguientes combinaciones y escala de premios:

CategoríaNúmeros sorteados / CondiciónGanadoresPremio por tarjeta
Telekino (15 aciertos)02 – 03 – 04 – 07 – 09 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25VacanteAcumula más de $747 millones
Telekino (14 aciertos)14 coincidencias sobre la grilla principal10$1.383.074
Telekino (13 aciertos)13 coincidencias sobre la grilla principal668$62.497
Telekino (12 aciertos)12 coincidencias sobre la grilla principal7.505$19.077
RekinoModalidad de resolución obligatoria25$204.899
Número de cartónCinco sorteos especiales al billete vendido5$3.000.000 c/u

Telekino: rendimiento de septiembre 2026 y la concentración de cifras altas

El rendimiento de Telekino, durante septiembre 2026, estuvo marcado por dos momentos contrapuestos: el histórico desembolso del 6 de septiembre 2026, cuando un único ganador se llevó más de $504 millones, y tres ediciones consecutivas que concluyeron con el premio principal desierto.

Esta dinámica permitió que el pozo de 15 aciertos vuelva a inflarse rápidamente, cerrando el mes en torno a los $800 millones estimados para la primera jugada de octubre 2026.

El aspecto estadístico sobresaliente de la jugada 2447 fue la fuerte concentración en el tramo final del bolillero: de las 15 cifras extraídas, siete correspondieron a la decena del 20 (20, 21, 22, 23, 24 y 25), un patrón de dispersión baja que suele reducir las probabilidades de acierto pleno en cupones preimpresos aleatorios y que explica por qué solo diez jugadores alcanzaron los 14 aciertos.


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El Telekino despidió el último fin de semana de septiembre 2026 sin boletas que logren el pleno de las 15 coincidencias, dejando vacante una masa poceada superior a los $747 millones.

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