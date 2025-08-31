Impuestos en Quini 6: ¿Qué porcentaje se queda ARCA del premio ganador?

Miles de jugadores sueñan con el nuevo pozo millonario de Quini 6, que se sortea este domingo 31 de agosto 2025. Sin embargo, hay un detalle clave que muchos desconocen: una parte de ese premio no va al ganador.

La Lotería, a través de ARCA, retiene un porcentaje del monto total del premio millonario de Quini 6, y en esta nota te contamos cuánto dinero se queda el fisco.

Quini 6: ¿Cuánto dinero retiene ARCA al ganador del pozo millonario?

Cabe tener en cuenta que aquellos premios obtenidos en juegos de sorteo, como Quini 6 y otras loterías, se encuentran gravados por impuestos y no quedan exentos de la tributación, según lo previsto por la Ley 20.630.

Así, los ganadores de cada sorteo de Quini 6, sobre todo en pozos millonarios, deben afrontar la deducción establecida por la legislación vigente, que actualmente se ejecuta a través de ARCA.

Así, sobre los premios de Quini 6, el Estado se lleva:

Un 31% sobre el 90% del premio total.

Quini 6: ¿Cuánto sale la apuesta para el juego de este domingo 31 de agosto 2025?

La apuesta de Quini 6 puede valer un total de 2000 pesos por ticket, cada semana, ya que el total suma:

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1000 .

(Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta . La modalidad “Revancha” es de $500 más .

es de . La modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $500.

Los sorteos son cada miércoles y domingos, salvo fechas especiales como los premios de fin de año.