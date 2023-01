Ualá ofrece trabajo en Argentina: conocé tres opciones para postularte desde Neuquén y Río Negro

Al igual que otras empresas en Argentina, la firma de gestión financiera Ualá se encuentra en la búsqueda de personal. Para eso, publicó en su página oficial nuevas ofertas laborales a las que puede postularse desde cualquier lugar del país.

Si bien hay ofertas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también hay propuestas para trabajar de forma remota, por lo que los interesados pueden enviar currículums a la página https://www.uala.com.ar/sumate, donde se indican las necesidades de la compañía.

Para aplicar, solo es necesario conectarse a través de la web mediante la computadora o, incluso para más facilidad, con el celular y enviar la documentación de presentación.

Desde la firma, indicaron que ofrecen distintos beneficios como prepaga médica, revisión salarial trimestral, flexibilidad en home office, semana extra de vacaciones y día de cumpleaños libre, entre otros enumerados.

A continuación, repasamos los puestos a los que pueden aplicarse desde Neuquén y Río Negro.

Uno a uno, los trabajos de Ualá a los que se puede aplicar desde Neuquén y Río Negro

Algunas de las propuestas de la firma de gestión financiera son:

* Analista Técnico Funcional SR de Core Banking: los requisitos para ello son ser estudiante o graduado en carreras de Ingeniería/Licenciatura en sistemas y/o informática; tener experiencia en aplicación de metodología tradicionales y agiles en desarrollo de Software, en la industria financiera / bancaria no menor a 3 años, en la implementación y/o evolución de integraciones de productos financieros, y experiencia comprobable en CORE Bancario (módulo de cuentas – clientes – Plazo Fijos); además, conocimiento de técnicas de Change Management en procesos de implementación de productos financieros y conocimiento de mecanismos de integración.

* FullStack Developer SSR (Core Banking): los requisitos para ello son ser studiante o graduado en carreras de Ingeniería/Licenciatura en sistemas y/o informática; tener experiencia en Java 8, OOP, TDD, Maven y Git, en en desarrollos Web con React, en trabajo en equipo bajo metodologías ágiles de desarrollo, en web apps modernas , ej SPA, PWA, etc, en en desarrollo de servicios escalables y de alta performance, en algún lenguaje orientado a objetos y en la industria financiera / bancaria no menor a 3 años; además, tener conocimientos deseables en GoLang, Javascript, deseable NodeJs y sobre arquitectura de servicios REST, protocolo SOAP.

* Go Developer: los requisitos para presentarse son tener experiencia desarrollando micro-servicios en GO, en desarrollando APIs REST, trabajando con CI / CD y bases de datos no relacionales, en Amazon Web Services y metodologías ágiles de desarrollo.

Cómo enviar el currículum a Ualá

La fintech de inclusión financiera suele publicar búsquedas laborales en su página web oficial, en la sección «Sumate». Allí, podés seleccionar la vacante a la que querés postularte, completar el formulario con los datos personales y el perfil de la red social Linkedin.

Una vez cumplidos esos pasos, la empresa se va a comunicar con vos para saber si les interesa tu perfil laboral.