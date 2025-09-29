Viajar a Chile: condiciones y recomendaciones de cruces para este lunes 29 de septiembre 2025

Conocé el estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro hacia Chile hoy, lunes 29 de septiembre 2025. Si viajás, consultá acá el reporte actualizado antes de salir: te contamos si las condiciones del tiempo en la cordillera pueden afectar los pasos clave de Argentina.

Revisá acá la información oficial sobre aperturas, cierres, pronóstico del tiempo y horarios de los pasos fronterizos hacia Chile para planificar tu cruce desde la Patagonia, este lunes 29 de septiembre 2025.

Pasos fronterizos lunes 29 de septiembre 2025: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile hoy?

Repasamos a continuación el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este lunes 29 de septiembre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado: lunes 29 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Sectores con hielo y visibilidad reducida.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: lunes 29 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: 8 a 19.

Horario de ingreso: 8 a 17.

Pronóstico de lluvia.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: lunes 29 de septiembre 2025

PASO CERRADO por problemas edilicios en centro de frontera.

por problemas edilicios en centro de frontera. Se espera la actualización de la información.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): lunes 29 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de ingreso y egreso: de 8 a 20.

Pronóstico de lluvia. Posible formación de hielo.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: lunes 29 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: 8 a 18 | Horario de ingreso: 8 a 20.

Calzada mojada por hielo, posible formación de hielo en sectores. Equipos operando.

Pronóstico de nieve y aguanieve.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: lunes 29 de septiembre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo lunes 29 de septiembre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este lunes 29 de septiembre 2025, el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Continúa el ingreso de un pulso húmedo en la región de los lagos.

Inestabilidad con lluvias débiles.

Ascenso de la temperatura hacia miércoles y jueves.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: lunes 29 de septiembre 2025

Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Las autoridades de Vialidad Nacional advierten este lunes 29 de septiembre 2025: