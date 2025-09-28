¿Cómo estará en Neuquén y Río Negro este lunes 29 de septiembre 2025? Detalles del pronóstico
LUNES 29 DE SEPTIEMBRE 2025: repasamos el pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén en el inicio de la semana. La primavera llega con viento y algunas precipitaciones en cordillera. Enterate más.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Algunas lluvias y nevadas en cordillera.
Viento regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 0°C | MÁX. 10°C.-
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Despejado a parcialmente nublado.
Viento regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 0°C | MÁX. 13°C.-
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Parcialmente nublado a despejado.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 6°C | MÁX. 17°C.-
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado a despejado.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 2°C | MÁX. 16°C.-
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Parcialmente nublado luego poco nuboso.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 4°C | MÁX. 20°C.-
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Parcialmente nublado luego poco nuboso.
Viento moderado del sector norte rotando al oeste.
MIN. 9°C | MÁX. 21°C.-
