¿Cómo estará en Neuquén y Río Negro este lunes 29 de septiembre 2025? Detalles del pronóstico

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE 2025: repasamos el pronóstico del tiempo en Río Negro y Neuquén en el inicio de la semana. La primavera llega con viento y algunas precipitaciones en cordillera. Enterate más.

Redacción

Por Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Algunas lluvias y nevadas en cordillera.
Viento regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 0°C | MÁX. 10°C.-

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado.
Viento regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 0°C | MÁX. 13°C.-

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado a despejado.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 6°C | MÁX. 17°C.-

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a despejado.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 2°C | MÁX. 16°C.-

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado luego poco nuboso.
Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.
MIN. 4°C | MÁX. 20°C.-

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado luego poco nuboso.
Viento moderado del sector norte rotando al oeste.
MIN. 9°C | MÁX. 21°C.-


