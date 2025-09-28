¿Cómo estará en Neuquén y Río Negro este lunes 29 de septiembre 2025? Detalles del pronóstico

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Algunas lluvias y nevadas en cordillera.

Viento regular del sector oeste con ráfagas.

MIN. 0°C | MÁX. 10°C.-

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Despejado a parcialmente nublado.

Viento regular del sector oeste con ráfagas.

MIN. 0°C | MÁX. 13°C.-

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado a despejado.

Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.

MIN. 6°C | MÁX. 17°C.-

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado a despejado.

Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.

MIN. 2°C | MÁX. 16°C.-

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado luego poco nuboso.

Viento moderado a regular del sector oeste con ráfagas.

MIN. 4°C | MÁX. 20°C.-

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado luego poco nuboso.

Viento moderado del sector norte rotando al oeste.

MIN. 9°C | MÁX. 21°C.-