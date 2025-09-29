Alerta por viento y ráfagas de hasta 90 km/h en tres provincias de la Patagonia este lunes

Las malas condiciones del tiempo se mantienen este lunes 29 de septiembre en el sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte en tres provincias. Las zonas afectadas en la Patagonia y los peores horarios.

Dónde hay alerta en la Patagonia: viento y ráfagas de 90 km/h

Se trata de un alerta amarillo para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. «El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h», señaló el SMN.

La advertencia es para esta mañana y tarde del lunes. En tanto, para el martes también continuará la alerta en Santa Cruz.

Recomendaciones del SMN durante la alerta por viento fuerte